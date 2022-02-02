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POLİTİKA

Memleket Partili Mehmet Ali Çelebi'den CHP'ye 'içişlerimize karışıyorlar' suçlaması: Şeytanla bile ittifak yaparlar

Bir süre önce CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partisindeki Atatürkçüleri ‘faşist’ diyerek tasfiye etmek isteyen 10 Aralıkçılara dikkat çekti. Çelebi, CHP içindeki 10 Aralık Hareketi’nin partisindeki uzantılarının Atatürkçü kadroları 'faşist' diyerek, iftirayla tasfiye etmeye çalıştığını iddia etti. 10 Aralık Hareketi, CHP'den istifa edenlerin gerekçelerinden biri. Hareket, CHP’yi ele geçirmeye çalışmakla suçlanıyor.

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Haber Merkezi Diğer
Memleket Partili Mehmet Ali Çelebiden CHPye içişlerimize karışıyorlar suçlaması: Şeytanla bile ittifak yaparlar
Mehmet Ali Çelebi

Memleket Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Mehmet Ali Çelebi partisindeki 10 Aralıkçılara ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

’10 ARALIKÇILAR ATATÜRKÇÜLERİ TASFİYE PEŞİNDE’

Milli ve Atatürkçü kadroların ‘faşist’ diyerek tasfiye edilmeye çalışıldığını vurgulayan Çelebi, “10 Aralık zihniyetinin” partideki uzantılarına dikkat edilmesini istedi.

'O HESAP TUTMAZ'

Twitter hesabından paylaşım yapan Çelebi şunları söyledi: "10 Aralık zihniyetinin partideki uzantılarına dikkat. Milli ve Atatürkçü kadroları “faşist” diyerek, iftira atarak tasfiye peşindeler.

Makam/mevki için şeytanla bile ittifak yapabilirler. O hesap tutmaz! Buradayız!"

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