Memleket Partili Mehmet Ali Çelebi'den CHP'ye 'içişlerimize karışıyorlar' suçlaması: Şeytanla bile ittifak yaparlar

Memleket Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Mehmet Ali Çelebi partisindeki 10 Aralıkçılara ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
’10 ARALIKÇILAR ATATÜRKÇÜLERİ TASFİYE PEŞİNDE’
Milli ve Atatürkçü kadroların ‘faşist’ diyerek tasfiye edilmeye çalışıldığını vurgulayan Çelebi, “10 Aralık zihniyetinin” partideki uzantılarına dikkat edilmesini istedi.
'O HESAP TUTMAZ'
Twitter hesabından paylaşım yapan Çelebi şunları söyledi: "10 Aralık zihniyetinin partideki uzantılarına dikkat. Milli ve Atatürkçü kadroları “faşist” diyerek, iftira atarak tasfiye peşindeler.
Makam/mevki için şeytanla bile ittifak yapabilirler. O hesap tutmaz! Buradayız!"
10 Aralık zihniyetinin partideki uzantılarına dikkat. Milli ve Atatürkçü kadroları “faşist” diyerek, iftira atarak tasfiye peşindeler.
Makam/mevki için şeytanla bile ittifak yapabilirler.
O hesap tutmaz! Buradayız!
10 Aralık zihniyetinin partideki uzantılarına dikkat. Milli ve Atatürkçü kadroları “faşist” diyerek, iftira atarak tasfiye peşindeler.