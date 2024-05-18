Memleket Partisi genel merkez binasını kapattı

İnce, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Hazine yardımı, belediye avantası, müteahhit payı almayan sadece üyelerinin bağışlarıyla ayakta duran bir parti olarak masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. Zaten iletişim olanaklarının bu kadar arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluktur. Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlığımızı arttıracağız. Partimizin karar alma mekanizmalarını da daha fazla dijitalleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.