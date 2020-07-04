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Memurda koronavirüs çıkınca kurum kapatıldı

Artvin’in Şavşat ilçesinde, tayinle gelen bir memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü geçici süreyle kapatıldı. Memur tedaviye alınırken, temas ettiği 15 kişi karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Olay Şavşat Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne tayin olan bir memurun koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında yaşandı.

Memur, Artvin Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Toplum Sağlığı Merkezi Filyasyon ekipleri memurun temas ettiği belirlediği 15 kişiyi de karantinaya aldı.

Karantina süresince İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü geçici süreyle kapatıldı.

Havalimanında görüntülendi: Ateşi yüksek çıkana 3 saatte koronavirüs testi yapıyorlar
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Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart'ta tespit edilmesinin ardından dış hat uçuşları durdurulmuş, salgının kontrol altına alınmasının ardından 11 Haziran'da uçuşlar yeniden başlatılmıştı.
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Dış hat uçuşlarının başlamasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yaptığı ortak çalışma kapsamında 1 Temmuz'a kadar turistik havalimanlarının tamamında Kovid-19 test merkezlerinin açılmasına karar verildi.
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O havalimanlarından biri olan ve her yıl milyonlarca turistin Ege Bölgesi'nde bulunan turizm merkezlerine gitmek için kullandığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde İzmir Sağlık Müdürlüğü ekiplerince test noktaları oluşturuldu.
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Sağlık personeli, Türk vatandaşları ve turistlerin yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından istenen PCR testlerini ve Türkiye'ye tatil için gelen misafirlerin havalimanına kurulan termal kameralarca vücut ısıları yüksek olduğunun tespit edilmesi durumunda numuneler almaya başladı.
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Özel kıyafetli 20 sağlık çalışanının 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığı laboratuvarda, özel kabine alınan yolcudan ağız ve burnundan çubukla sürüntü örneği alınıyor.
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Özel kaplar içerisine konulan numuneler laboratuvarda inceleniyor ve yaklaşık 3 saatte sonuç veriliyor.
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Testlerin sonuçları uzman doktorlar tarafından inceleniyor ve burada Sağlık Bakanlığının sistemine yükleniyor.
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Sonuçlar yolculara da Türkçe ve İngilizce teslim ediliyor. Türkiye'den ayrılan yolcular, gittikleri ülkelerde istenmesi halinde bu sonuçları yetkililere teslim ediyor.
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Adnan Menderes Havalimanı'na kurulan Kovid-19 laboratuvarına ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin tatil açısından ne kadar güvenli bir ülke olduğunu göstermek için havalimanlarına bu laboratuvarların kurulduğu ve 1 Temmuz'dan itibaren buradan hizmet almaya başlayanlardan olumlu dönüşler aldıkları belirtildi.
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Günlük 500 test yapılabilen laboratuvarın kapasitesinin isteğe bağlı olarak arttırılabileceğini belirten İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, şunları kaydetti:
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Yapılan testlerde pozitif olduğunu belirlediğimiz misafirlerimizi, hemen en yakın sağlık kuruluşunda tedavi olması gerektiğini anlatıyoruz ve gerekli sağlık hizmetini veriyoruz. Filyasyon ekiplerimiz havalimanına gelerek onları hastaneye götürürken temas ettiği kişilerden de numuneler alıyor. Testin 110 lira bir ücreti var.
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Yetkililer, yurt dışına çıkarken bu testi yaptıracak olanlara, uçuştan 5 saat önce havalimanında olmalarını önerdi.
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Havalimanında görüntülendi: Ateşi yüksek çıkana 3 saatte koronavirüs testi yapıyorlar
1 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin 6 havalimanında kurulan merkezlerden biri olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki Kovid-19 laboratuvarının çalışmaları görüntülendi. Özel kıyafetli 20 sağlık çalışanının 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığı laboratuvarda,T Türkiye'ye tatil için gelen misafirlerin havalimanına kurulan termal kameralarca vücut ısıları yüksek olduğunun tespit edilmesi durumunda numuneler alınarak 3 saatte koronaviüs testi yapılıyor.


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Havalimanında görüntülendi

Havalimanında görüntülendi

​Ateşi yüksek çıkana 3 saat içerisinde test yapıyorlar.
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