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Gündem Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde usulsüzlük iddiası
İZMİR

Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde usulsüzlük iddiası

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un hakkındaki suçlamalar nedeniyle görevden uzaklaştırmasının ardından başkan vekilliği için gerçekleştirilen kura çekiminde usulsüzlük yapıldığını belirten AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, Bölge İdare Mahkemesine başvurduklarını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Menemen Belediyesi
Menemen Belediyesi

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, adayları Aydın Pehlivan'ın, Belediye Başkan Vekilliği seçiminde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine başvurduğunu bildirdi.

Çelik, 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt'un getirildiğini aktaran Ahmet Can Çelik, ancak oylamanın cam kavanoz içinde yapılmasının usule aykırı olduğunu öne sürdü.

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Kuranın yenilenmesi gerektiğini dile getiren Çelik, "Adayımız Aydın Pehlivan, avukatı aracılığıyla kuranın kapalı zarf usulüyle torbada yapılmayıp da cam kavanozda yapılmasına itiraz etti. Usulüne neyse ona uygun olmasını istedik. Bununla ilgili Bölge İdare Mahkemesine başvurduk. Biz kuranın yenilenmesini istiyoruz" dedi.

  • Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından dün Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

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