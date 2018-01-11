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KONYA

Menfezde acı son: 3 ölü

Konya’da önünde seyreden kamyonetten düşen eşyalardan kaçmaya çalışan Ergün Özdemir’in kullandığı otomobil, yoldan çıkarak menfeze düştü. Üzücü kazada sürücü ile annesi Rahime Özdemir ve 1,5 yaşındaki oğlu Mevlüt Mert Özdemir hayatını kaybetti, hamile eşi yaralandı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Kaza yerine akın eden Özdemir ailesinin yakınları, sinir krizi geçirdi.
Kaza yerine akın eden Özdemir ailesinin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Konya’da yola düşen eşyalardan kaçmaya çalışırken menfeze uçan araçtaki aynı aileden 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Akıl almaz kaza, dün saat 12.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi.

KAMYONETTEN DÜŞTÜ

28 yaşındaki Ergün Özdemir, hamile eşi Güneş Özdemir’i, annesi ve oğluyla birlikte hastaneye kontrole götürdükten sonra Kadınhanı ilçesindeki evlerine dönmek için 42 KM 192 plakalı otomobille yola çıktı. Ertuğrul Mahallesi mevkiine geldiklerinde, otomobilin önlerinde seyreden Resul A. yönetimindeki 42 ABP 40 plakalı kamyonetten yola eşyalar saçıldı.

Özdemir ailesinin yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Özdemir, eşyalara çarpmamak için direksiyonu kırınca aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç, boş su kanalına düşerek menfeze çarptı. Şiddetli çarpma sonucu aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Ergün Özdemir ile annesi Rahime Özdemir ve 1,5 yaşındaki oğlu Mevlüt Mert Özdemir olay yerinde feci şekilde can verirken, hamile eşi Güneş Özdemir ise ağır yaralandı. Kazaya şahit olan diğer sürücüler, hemen telefona sarılarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Güneş Özdemir, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.


SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza yerine akın eden Özdemir ailesinin yakınları, sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan aile fertleri güçlükle sakinleştirildi. Cesetler, incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kamyonetin sürücüsü Resul A, gözaltına alındı.

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