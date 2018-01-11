Menfezde acı son: 3 ölü

Kaza yerine akın eden Özdemir ailesinin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Konya’da yola düşen eşyalardan kaçmaya çalışırken menfeze uçan araçtaki aynı aileden 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Akıl almaz kaza, dün saat 12.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi.

KAMYONETTEN DÜŞTÜ

28 yaşındaki Ergün Özdemir, hamile eşi Güneş Özdemir’i, annesi ve oğluyla birlikte hastaneye kontrole götürdükten sonra Kadınhanı ilçesindeki evlerine dönmek için 42 KM 192 plakalı otomobille yola çıktı. Ertuğrul Mahallesi mevkiine geldiklerinde, otomobilin önlerinde seyreden Resul A. yönetimindeki 42 ABP 40 plakalı kamyonetten yola eşyalar saçıldı.

Özdemir ailesinin yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

REKLAM

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Özdemir, eşyalara çarpmamak için direksiyonu kırınca aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç, boş su kanalına düşerek menfeze çarptı. Şiddetli çarpma sonucu aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Ergün Özdemir ile annesi Rahime Özdemir ve 1,5 yaşındaki oğlu Mevlüt Mert Özdemir olay yerinde feci şekilde can verirken, hamile eşi Güneş Özdemir ise ağır yaralandı. Kazaya şahit olan diğer sürücüler, hemen telefona sarılarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Güneş Özdemir, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

REKLAM



SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza yerine akın eden Özdemir ailesinin yakınları, sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan aile fertleri güçlükle sakinleştirildi. Cesetler, incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kamyonetin sürücüsü Resul A, gözaltına alındı.