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Menzil’de Gavs-ı Cihan’a vefa: On binler Seyyid Abdülbaki Elhüseyni için dualar etti

Menzil’de Gavs-ı Cihan’a vefa: On binler Seyyid Abdülbaki Elhüseyni için dualar etti

13:4213/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin Türkiye’nin birçok noktasındaki on binlerce seveni adeta Menzil’e akın etti.
Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin Türkiye’nin birçok noktasındaki on binlerce seveni adeta Menzil’e akın etti.

12 Temmuz 2023 tarihinde vefat eden Menzil şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni için, Menzil’de on binlerce seveninin katılımıyla “Mevlid-i Şerif Programı” gerçekleştirildi.

Doğu ve Güneydoğu’nun büyük kanaat önderlerinden Seyyid Abdülbaki Elhüseyni, 12 Temmuz 2023’te İstanbul’da vefat etmiş ardından Menzil’e defnedilmişti. Vefatının ardından evlatları ve sevenleri tarafından hatim organizasyonları yapılmış ve geçtiğimiz yıl da Menzil’de bir program gerçekleştirilmişti.

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Menzil’de Gavs-ı Cihan’a vefa: On binler Seyyid Abdülbaki Elhüseyni için dualar etti
Gündem / Adıyaman
13 Temmuz, Pazar

12 Temmuz’da, Semerkand Vakfı ve Buhara Vakfı tarafından ortaklaşa organize edilen “Mevlid-i Şerif Programı” için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin Türkiye’nin birçok noktasındaki on binlerce seveni adeta Menzil’e akın etti. Markadında gün boyunca Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Yatsı namazının ardından Kuran okunarak başlayan mevlid programına Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin şeyh olan oğulları Muhammed Fettah Elhüseyni ve Muhammed Mübarek Elhüseyni de katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin torunu Galip Elhüseyni, günün önemine ve dedesinin yaptığı hizmetlere değindiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Bizleri 30 yıl irşad eden, bizimle birlikte tövbe eden, kalbimize Allah Teala’yı zikretmenin; Kuran-ı Kerim’e ve sünneti seniyyeye sarılmanın ehemmiyetini nakşeden Gavs-ı Cihan hazretleri manen babamızdır. Hepimizin üzerindeki emeği çok büyüktür. Bugün burada Merhum Gavsımız için okunan hatmi şerifleri hediye etmek için, dua etmek için bir araya geldik. Onun ardından Kuran-ı Kerim okumak, onun için hayır hasenatta bulunmak bizlerin evlatlık vazifesidir.”

Açılış konuşmasının ardından mevlid okundu ve sonrasında yıl içinde sevenleri tarafından okunduğu ifade edilen binlerce hatim hediye edildi. Semerkand TV’den de canlı yayınlanan program, Seyyid Abdülbaki Elhüseyni için hazırlanan video gösteriminin ardından dualarla son buldu.

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