Menzil’de Gavs-ı Cihan’a vefa: On binler Seyyid Abdülbaki Elhüseyni için dualar etti

“Bizleri 30 yıl irşad eden, bizimle birlikte tövbe eden, kalbimize Allah Teala’yı zikretmenin; Kuran-ı Kerim’e ve sünneti seniyyeye sarılmanın ehemmiyetini nakşeden Gavs-ı Cihan hazretleri manen babamızdır. Hepimizin üzerindeki emeği çok büyüktür. Bugün burada Merhum Gavsımız için okunan hatmi şerifleri hediye etmek için, dua etmek için bir araya geldik. Onun ardından Kuran-ı Kerim okumak, onun için hayır hasenatta bulunmak bizlerin evlatlık vazifesidir.”