Menzil’de Gavs-ı Cihan’a vefa: On binler Seyyid Abdülbaki Elhüseyni için dualar etti

12 Temmuz 2023 tarihinde vefat eden Menzil şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni için, Menzil’de on binlerce seveninin katılımıyla “Mevlid-i Şerif Programı” gerçekleştirildi.
Doğu ve Güneydoğu’nun büyük kanaat önderlerinden Seyyid Abdülbaki Elhüseyni, 12 Temmuz 2023’te İstanbul’da vefat etmiş ardından Menzil’e defnedilmişti. Vefatının ardından evlatları ve sevenleri tarafından hatim organizasyonları yapılmış ve geçtiğimiz yıl da Menzil’de bir program gerçekleştirilmişti.
12 Temmuz’da, Semerkand Vakfı ve Buhara Vakfı tarafından ortaklaşa organize edilen “Mevlid-i Şerif Programı” için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin Türkiye’nin birçok noktasındaki on binlerce seveni adeta Menzil’e akın etti. Markadında gün boyunca Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Açılış konuşmasının ardından mevlid okundu ve sonrasında yıl içinde sevenleri tarafından okunduğu ifade edilen binlerce hatim hediye edildi. Semerkand TV’den de canlı yayınlanan program, Seyyid Abdülbaki Elhüseyni için hazırlanan video gösteriminin ardından dualarla son buldu.