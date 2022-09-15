Meral Akşener: Kılıçdaroğlu’nun halkta karşılığı yok

İYİ Parti'de Genel Başkanı Meral Akşener'den gelen “6'lı masada çatlak yok”, “Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, adı geçen hiçbir adayla ilgili ön yargılı değiliz” mesajlarına rağmen; teşkilat ve Genel Merkez'den farklı sesler yükseliyor.

KILIÇDAROĞLU’NU KIZDIRACAK TESPİT

Kemal Kılıçdaroğlu’nun aylardır yeşil ışık beklediği 6’lı masa ortağı İYİ Parti’den adaylığına ilişkin saha tespitleri dikkat çekiyor.

İYİ Parti teşkilat yöneticisi bir isim adaya ilişkin tabanın beklentisi konusunda Yeni Şafak’a, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığının halkta karşılık gördüğünü düşünmüyoruz. Tüm teşkilat ve vekillerimiz ile aylardır sahadayız” bilgisini verdi.

TEŞKİLAT YAVAŞ'TAN YANA

Aynı kaynak, “Yavaş'a teveccühün daha yüksek olduğunu görüyoruz” dedi. Bir başka İYİ Parti'li ise, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında şansı olmadığını kaydederek, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a defalarca yenildi. Ancak 2019 yerel seçimlerinde aday tercihini ve seçim iletişimini iyi yaparak, 11 büyükşehir belediyesinin kazanılmasını sağladı. İkisi farklı şeyler" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA GÖZ KIRPANLAR

Genel Merkez'de ise Kılıçdaroğlu kadar Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında ne kadar şansı olduğu tartışmalı. Yavaş'ın siyasi tartışmalardan uzak duruyor olması Genel Merkez içinde İmamoğlu'na göz kırpan isimlerin sayısını artırıyor.

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FOTOĞRAF 13 Sultangazi'de esnafın hatırını soran Akşener, girdiği dükkanlardan alışveriş yaptı, yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanlığı adayını merak ettiklerini belirten esnafa karşılık olarak Akşener, \"Ben de merak ediyorum dermişim.\" yanıtını verdi. Arnavutköy'e giden Akşener, dükkan ziyaretleri gerçekleştirdi. Silivri'de esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener'e girdiği dükkanda bir esnaf, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, \"O olursa biraz zor bu iş. Olacak gibi gözükmüyor. Siz de biliyorsunuzdur. İlle de Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam açık açık. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu biliyorsunuz yani. CHP'nin muhalefeti sıfır. \" dedi. Esnafa böyle yapmaması gerektiğini söyleyen Akşener, \"Kesin CHP'li. CHP'liler böyle yapıyor seçmen olarak.\" ifadelerini kullandı. CHP'li olmadığını söyleyen esnaf, \"Eskiden MHP'liydim. Bebelikten yetiştik. İki seçimdir size veriyorum. Bu seçimde yine size vereceğim. Ortak aday o çıkarsa hiç gitmem.\" şeklinde konuştu. Esnaf ziyaretlerinin ardından vatandaşlarla çay içen Akşener, daha sonra bölgeden ayrıldı. Esnaftan Akşener'e tepki: Adayınız Kılıçdaroğlu olursa oy vermem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultangazi, Arnavutköy ve Silivri'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Silivri'de esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener'e girdiği dükkanda bir esnaf, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, "O olursa biraz zor bu iş. Olacak gibi gözükmüyor. Siz de biliyorsunuzdur. İlle de Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam açık açık. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu biliyorsunuz yani. CHP'nin muhalefeti sıfır. " dedi.

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