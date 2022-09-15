Meral Akşener: Kılıçdaroğlu’nun halkta karşılığı yok
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “6’lı masada çatlak yok” dese de partisi cumhurbaşkanı adayı konusunda bölünmüş durumda. Teşkilat, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı, Genel Merkez içinde bir grup ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekliyor.
İYİ Parti'de Genel Başkanı Meral Akşener'den gelen “6'lı masada çatlak yok”, “Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, adı geçen hiçbir adayla ilgili ön yargılı değiliz” mesajlarına rağmen; teşkilat ve Genel Merkez'den farklı sesler yükseliyor.
KILIÇDAROĞLU’NU KIZDIRACAK TESPİT
Kemal Kılıçdaroğlu’nun aylardır yeşil ışık beklediği 6’lı masa ortağı İYİ Parti’den adaylığına ilişkin saha tespitleri dikkat çekiyor.
İYİ Parti teşkilat yöneticisi bir isim adaya ilişkin tabanın beklentisi konusunda Yeni Şafak’a, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığının halkta karşılık gördüğünü düşünmüyoruz. Tüm teşkilat ve vekillerimiz ile aylardır sahadayız” bilgisini verdi.
TEŞKİLAT YAVAŞ'TAN YANA
Aynı kaynak, “Yavaş'a teveccühün daha yüksek olduğunu görüyoruz” dedi. Bir başka İYİ Parti'li ise, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında şansı olmadığını kaydederek, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a defalarca yenildi. Ancak 2019 yerel seçimlerinde aday tercihini ve seçim iletişimini iyi yaparak, 11 büyükşehir belediyesinin kazanılmasını sağladı. İkisi farklı şeyler" diye konuştu.
İMAMOĞLU'NA GÖZ KIRPANLAR
Genel Merkez'de ise Kılıçdaroğlu kadar Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında ne kadar şansı olduğu tartışmalı. Yavaş'ın siyasi tartışmalardan uzak duruyor olması Genel Merkez içinde İmamoğlu'na göz kırpan isimlerin sayısını artırıyor.