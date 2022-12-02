Meral Akşener partilileri adaylık tartışması konusunda uyardı

2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kala muhalefette, kimin Cumhurbaşkanı adayı gösterileceğine yönelik belirsizlik sürüyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ön plana çıkarılırken İyi Parti cephesinde Mansur Yavaş'ın ismi dillendiriliyor. Bu fikir ayrılığı son olarak İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe duyduklarını söylemesiyle bir kez daha ortaya çıktı.

"Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz"

"Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz." diyen Yavuz Ağıralioğlu, "Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ağıralioğlu'nun bu sözlerine ise CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'dan cevap geldi.

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Evin reisi çocuğun kulağını çeksin"

Altay, Ağıralioğlu'na yönelik "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." dedi.

Yaşanan atışmanın ardından İyi Parti Lideri Meral Akşener, önceki gün Ankara’da başkanlık divanı, milletvekilleri ve başdanışmanlarıyla buluştu.

Üç saat süren toplantıda adaylıkla ilgili tartışmalar gündeme geldi.

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“Cumhurbaşkanlığı ile ilgili cümle kurmayın”

Cumhuriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun 6’lı masanın gündemine henüz gelmediğini dile getiren Akşener, “Cumhurbaşkanlığı ile ilgili cümle kurmayın.” ikazında bulundu.

Tavırlarının “Aday kim olsun, kim olmasın” şeklinde olmadığının altını çizen Akşener, “Şu olsun, bu olmasın değil; kazanacak aday olsun. 6’lı masada konuşulmadı, sabredin.” değerlendirmesinde bulundu.