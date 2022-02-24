Meral Akşener'den CHP’ye hatırlatma dozu: İYİ Parti olmasaydı İstanbul ve Ankara ne olacaktı?

Partisinin dünkü TBMM Grubu’nda konuşan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, CHP’ye “Biz olmasaydık belediyeleri alamazdınız” hatırlatması yaptı. Akşener’in çıkışı büyük yankı uyandırdı.

ARADA HATIRLATMAK LAZIM

Akşener, CHP’ye yönelik üstü örtülü mesajlarında şu ifadeleri kullandı: “31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak lazım.”

BİZ OLMASAYDIK ALAMAZDINIZ

İYİ Parti’de CHP’ye yönelik ‘biz olmasak’ çıkışı daha önce de dillendirilmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu “Biz olmasak CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan?” demişti.

İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik de “CHP’li belediyeler ve başkanları, özellikle İBB, İYİ Parti’nin oylarıyla seçildiklerini unuttular. CHP’li belediyeler, İYİ Parti teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıyor, istişare etmiyor” ifadelerini kullanmıştı. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Bilal Karaca da “CHP’nin elitist kadroları, CHP’nin tek başına bırakın iktidar olmayı, iktidar hayali bile kuramayacağını artık kabullenmeli” demişti.

REKLAM

GÜNDEM İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan Millet İttifakı'ndaki gerilimi artıracak sözler: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir