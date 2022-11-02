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POLİTİKA

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg teşekkürü: Çok kıymetli buluyoruz

İyi Parti'nin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Akşener, “Geç kalmış olmakla birlikte son derece kıymetli buluyoruz” diyerek, “Her türlü kamu desteğini sağlayan Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşenerden Cumhurbaşkanı Erdoğana Togg teşekkürü: Çok kıymetli buluyoruz
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Togg'un fabrika açılışına katılmayacağını açıklamış, önceden planlanmış bir programı olduğunu söyleyerek, "Benim adıma Koray Aydın'ı görevlendirdik o gidecek" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün partisinin grup toplantısında konuştu.

Geçtiğimiz hafta Bursa'daki fabrikası açılan ve üretilen ilk yerli ve milli otomobilimiz Togg'un banttan inişiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener: Togg’u kıymetli buluyoruz Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorum
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Meral Akşener: Togg’u kıymetli buluyoruz Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorum
Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Togg için “Geç kalmış olmakla birlikte son derece kıymetli buluyoruz” görüşünde bulunarak “Her türlü kamu desteğini sağlayan Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorum” dedi.


'SON DERECE KIYMETLİ'

Akşener, "Bu yatırımı, geç kalmış olmakla birlikte son derece kıymetli buluyoruz" dedi.

'ERDOĞAN VE ARKADAŞLARINI KUTLUYORUM'

Togg’un seri üretime geçmesinde emeği geçen işçileri, mühendisleri ve şirketleri tebrik eden Akşener, "Bu girişimin oluşmasına vesile olan gereken her türlü kamu desteğini sağlayan Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da kutluyorum" diye konuştu.

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