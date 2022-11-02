Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg teşekkürü: Çok kıymetli buluyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Togg'un fabrika açılışına katılmayacağını açıklamış, önceden planlanmış bir programı olduğunu söyleyerek, "Benim adıma Koray Aydın'ı görevlendirdik o gidecek" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün partisinin grup toplantısında konuştu.

Geçtiğimiz hafta Bursa'daki fabrikası açılan ve üretilen ilk yerli ve milli otomobilimiz Togg'un banttan inişiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

'SON DERECE KIYMETLİ'

Akşener, "Bu yatırımı, geç kalmış olmakla birlikte son derece kıymetli buluyoruz" dedi.

'ERDOĞAN VE ARKADAŞLARINI KUTLUYORUM'

Togg’un seri üretime geçmesinde emeği geçen işçileri, mühendisleri ve şirketleri tebrik eden Akşener, "Bu girişimin oluşmasına vesile olan gereken her türlü kamu desteğini sağlayan Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da kutluyorum" diye konuştu.

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GÜNDEM Meral Akşener TOGG'un fabrika açılışına katılmayacağını açıkladı: Önceden planlanmış bir programım var