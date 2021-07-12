Meral Akşener'den Elazığ'da 'jet' önlemler: Karşılama fotoğrafı uçaktan uzakta çekildi ve basın mensupları aprona sokulmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tunceli programı için havayoluyla Elazığ'a indi.

CHP'li Gürsel Erol karşıladı

Öğlen saatlerinde özel jetle Elazığ'a inen Akşener'i CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, CHP Elazığ İl Başkanı Yavuz Doğdu ve çok sayıda CHP’li yönetici karşıladı.

Aprona partililer alınmadı uçak gözükmedi

Diğer seyahatlerinin aksine aprona az sayıda partilinin alınması ve Akşener ile karşılama heyetinin pisti kadraj dışında bırakacak şekilde poz vermesi dikkat çekti.

GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım

GÜNDEM "İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız" diyen İYİ Parti lideri Akşener Malatya'ya özel jetle uçtu

GÜNDEM Meral Akşener'in Trabzon Bodrum ve Hatay'a da özel jetle uçtuğu ortaya çıktı

Akşener'i Elazığ Havalimanı çıkışında partililer karşıladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. Akşener Elazığ'dan feribotla Tunceli'nin Pertek ilçesine geçti.

Necmettin Öğretmen'in anısına karanfil bıraktı

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve partililerle Elazığ'dan karayoluyla Tunceli'ye geçen Akşener, Ana Fatma ziyaretgahını ziyaret etti.

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Akşener, daha sonra beraberindekilerle 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırılıp şehit edilen sınıf öğretmeni, 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz'ın anısına Munzur Çayı'na karanfil attı. Yılmaz için burada dua eden Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de esnaf ziyaretleri yaptığını söyledi. Akşener, 20 Ocak 2020'de başlattığı il ve ilçe esnaf gezilerinin bir diğer ayağı olarak Tunceli'ye geldiğini anlatarak, "Pertek'e gittik ve Tunceli merkezde esnafı gezeceğiz. Bu arada değerli milletvekilimiz, sevgili kardeşim Gürsel Erol bey Ana Fatma'nın anıldığı yere getirdi. Ayrıca PKK tarafından şehit edilen Necmettin öğretmenimizin şehit edilmesinin dördüncü yıl dönümünde Munzur Çayı'na karanfil attık, Fatiha okuduk." diye konuştu.



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DHA İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tunceli'de PKK'lı teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz anısına Munzur Çayı'na karanfil bıraktı.

OYNAT 00:34 Özel jetle seyahat eden Akşener'in "Biz özel uçakla gezmiyoruz sözüm söz hepsini satacağım" ifadeleri gündemde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir takım temaslarda bulunmak üzere gittiği Malatya seyahatinde özel jet kullandı. Akşener'in daha önceki 'Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın.' ifadeleri yeniden gündeme geldi. BiP'te paylaş

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Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce yaptığı açıklamarda iktidara gelmeleri halinde uçak filosunu kullanmayacaklarını belirterek satışa çıkaracaklarını ilan etmişti. Akşener, Beştepe Külliyesi'nin üniversite kampüsü olarak tahsis edileceğini de söylemişti.