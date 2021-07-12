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POLİTİKA

Meral Akşener'den Elazığ'da 'jet' önlemler: Karşılama fotoğrafı uçaktan uzakta çekildi ve basın mensupları aprona sokulmadı

Verdiği bir röportajda "Özel uçaklarla gezmeyeceğiz. 'Söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" ifadelerini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şehir ziyaretlerinde ulaşım aracı olarak özel jet kullanması ile gündemde. Geçtiğimiz günlerdeki Malatya, Trabzon ve Hatay şehirlerine özel uçakla giden Akşener, Tunceli programı için geldiği Elazığ'a özel bir jetle indi. Akşener'in seyehat ettiği özel jetin görüntülenmesi için önlem alındı. Akşener ve karşılama heyeti ile apronda hatıra fotoğrafı çekilirken, seyahat edilen özel jetin önünde değil de havaalanı binasının önünde poz verildi. Diğer önlem ise basın mensuplarını kapsadı. Daha önceki şehir programlarında Akşener karşılanırken havaalanlarının içine kadar girebilen ulusal ve yerel basın mensupları Elazığ'da içeri sokulmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşenerden Elazığda jet önlemler: Karşılama fotoğrafı uçaktan uzakta çekildi ve basın mensupları aprona sokulmadı
Meral Akşener'i CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, CHP Elazığ İl Başkanı Yavuz Doğdu ve çok sayıda CHP’li yönetici karşıladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tunceli programı için havayoluyla Elazığ'a indi.

CHP'li Gürsel Erol karşıladı

Öğlen saatlerinde özel jetle Elazığ'a inen Akşener'i CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, CHP Elazığ İl Başkanı Yavuz Doğdu ve çok sayıda CHP’li yönetici karşıladı.

Aprona partililer alınmadı uçak gözükmedi

Diğer seyahatlerinin aksine aprona az sayıda partilinin alınması ve Akşener ile karşılama heyetinin pisti kadraj dışında bırakacak şekilde poz vermesi dikkat çekti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım
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CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım

"İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız" diyen İYİ Parti lideri Akşener Malatya'ya özel jetle uçtu
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"İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız" diyen İYİ Parti lideri Akşener Malatya'ya özel jetle uçtu

Meral Akşener'in Trabzon Bodrum ve Hatay'a da özel jetle uçtuğu ortaya çıktı
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Meral Akşener'in Trabzon Bodrum ve Hatay'a da özel jetle uçtuğu ortaya çıktı

Akşener'i Elazığ Havalimanı çıkışında partililer karşıladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. Akşener Elazığ'dan feribotla Tunceli'nin Pertek ilçesine geçti.
Akşener'i Elazığ Havalimanı çıkışında partililer karşıladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. Akşener Elazığ'dan feribotla Tunceli'nin Pertek ilçesine geçti.

Necmettin Öğretmen'in anısına karanfil bıraktı

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve partililerle Elazığ'dan karayoluyla Tunceli'ye geçen Akşener, Ana Fatma ziyaretgahını ziyaret etti.

Akşener, daha sonra beraberindekilerle 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırılıp şehit edilen sınıf öğretmeni, 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz'ın anısına Munzur Çayı'na karanfil attı. Yılmaz için burada dua eden Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de esnaf ziyaretleri yaptığını söyledi. Akşener, 20 Ocak 2020'de başlattığı il ve ilçe esnaf gezilerinin bir diğer ayağı olarak Tunceli'ye geldiğini anlatarak, "Pertek'e gittik ve Tunceli merkezde esnafı gezeceğiz. Bu arada değerli milletvekilimiz, sevgili kardeşim Gürsel Erol bey Ana Fatma'nın anıldığı yere getirdi. Ayrıca PKK tarafından şehit edilen Necmettin öğretmenimizin şehit edilmesinin dördüncü yıl dönümünde Munzur Çayı'na karanfil attık, Fatiha okuduk." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tunceli'de PKK'lı teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz anısına Munzur Çayı'na karanfil bıraktı.
DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tunceli'de PKK'lı teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz anısına Munzur Çayı'na karanfil bıraktı.

Özel jetle seyahat eden Akşener'in
OYNAT 00:34
Özel jetle seyahat eden Akşener'in "Biz özel uçakla gezmiyoruz sözüm söz hepsini satacağım" ifadeleri gündemde
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir takım temaslarda bulunmak üzere gittiği Malatya seyahatinde özel jet kullandı. Akşener'in daha önceki 'Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın.' ifadeleri yeniden gündeme geldi.


  • Ne olmuştu?
  • İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce yaptığı açıklamarda iktidara gelmeleri halinde uçak filosunu kullanmayacaklarını belirterek satışa çıkaracaklarını ilan etmişti. Akşener, Beştepe Külliyesi'nin üniversite kampüsü olarak tahsis edileceğini de söylemişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım
OYNAT 00:41
CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere özel jet uçağıyla gittiği Samsun'da, iktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, 'Unutmayın ben maliyeciyim. 27 buçuk yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir... Hepsini biliyorum.' dedi.

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