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POLİTİKA

Akşener 'Askere kurşun sıkanlarla yürüyorsunuz' diyen engelli vatandaşı aldığı destek üzerinden aşağılayıp gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Erdoğan Aşçı isimli engelli bir vatandaş Akşener'in yanına giderek "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor." diyerek tepki gösterdi. Akşener ise vatandaşın aldığı engelli maaşını aşağılayıp cevap vermeden yanından ayrıldı.

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Haber Merkezi AA
Meral Akşenere Kahramanmaraşta tepki: Askere kurşun sıkanlarla yürüyorsunuz diyen engelli vatandaşı aldığı destek üzerinden aşağılayıp kaçtı
Kahramanmaraş'ta Meral Akşener'e tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafla bir araya geldi.

Akşener, Göksun ilçesinde girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile bir süre sohbet etti.

"ASKERİMİZE KURŞUN SIKANLARLA YÜRÜYORSUNUZ"

650 lira engelli maaşıyla rahatça geçimini sağladığını anlatan Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

"HARİKA SEN BUNA DEVAM ET"

Akşener, bunun üzerine, "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et." diyerek iş yerinden ayrıldı.

Akşener 'Askere kurşun sıkanlarla yürüyorsunuz' diyen engelli vatandaşı aldığı destek üzerinden aşağılayıp gitti
OYNAT 00:29
Akşener 'Askere kurşun sıkanlarla yürüyorsunuz' diyen engelli vatandaşı aldığı destek üzerinden aşağılayıp gitti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Erdoğan Aşçı isimli engelli bir vatandaş Akşener'in yanına giderek 'Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor.' diyerek tepki gösterdi. Akşener ise vatandaşın aldığı engelli maaşını aşağılayıp cevap vermeden yanından ayrıldı.

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