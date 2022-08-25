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POLİTİKA

Meral Akşener'in Arnavutköy ziyaretinde gerginlik: Ortalık bir anda karıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Arnavutköy'de esnafı ziyaret etti. Akşener'in ziyareti sırasında kendisine tepki gösteren bir kişi ile partililer arasında gerginlik yaşandı. Polisler, tepki gösteren kişiye kimlik kontrolü yaptı.

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Haber Merkezi DHA
Meral Akşenerin Arnavutköy ziyaretinde gerginlik: Ortalık bir anda karıştı
Meral Akşener'in Arnavutköy ziyaretinde gerginlik yaşandı.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul programı Sultangazi'de esnaf ziyaretiyle başladı. Meral Akşener Sultangazi'den sonra, Arnavutköy'e geçti. Arnavutköy Fatih Caddesi'nde esnafı gezen Meral Akşener'e bir kişi tepki gösterdi. Akşener'in çevresindekiler tepki gösteren kişiyi uzaklaştırdı, aralarında gerginlik yaşandı.

Polisler, tepki gösteren kişiye kimlik kontrolü yaptı. Meral Akşener cadde üzerindeki esnafı ziyaretini bitirdikten sonra Arnavutköy Sazlıbosna'daki bir çay bahçesinde vatandaşlarla ile buluştu.


VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Meral Akşener “Eğer bugün karşınızda İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak size hitap edebiliyorsam, buradaki bu seçmenlere borçluyum. Milletvekilliğimin üzerine İçişleri Bakanı oldum. Sonra ilerleyen süreç ve karşınızdayım. Kanal İstanbul sebebiyle derdi olan bir beldedeyiz. Benim şahıs olarak da İYİ Parti Genel Başkanı olarak da üzerime düşen bir görev var; sizlerin söylediklerinizin peşinden gitmek ve sizin istediklerinizi yerine getirilmesini sağlamak" dedi.

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