Gündem Akşenerin ayrı aday çıkarmasını istediği HDPde öfke dinmiyor Böyle bir siyaset biçimi olabilir mi?
POLİTİKA

Akşener'in ayrı aday çıkarmasını istediği HDP'de öfke dinmiyor: Böyle bir siyaset biçimi olabilir mi?

İttifak ortakları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ayrı aday çıkarmalıdır” çıkışını değerlendiren HDP’li Kemal Bülbül, “Böyle bir siyaset yapma biçimi olabilir mi? Bu ucuz bir kasaba siyasetidir.” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşenerin ayrı aday çıkarmasını istediği HDP öfkeli! Kemal Bülbül: Böyle bir siyaset biçimi olabilir mi?​
HDP'li Kemal Bülbül

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, seçime ortak bir adayla gidilmesinin faydalı olacağını ifade etmişti.

Akşener, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, "HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır" demişti.

Söz konusu açıklamaları değerlendiren HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Akşener'e aba altından sopa göstererek, "Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok saymak gibi bir gaflete kapılmasın." şeklinde konuşmuştu.

Akşener'in sözlerine, HDP kanadından bir tepki daha geldi.

HDP'li Sancar'dan 'ayrı aday' isteyen Akşener'e gözdağı: Şimdiden uyarıyoruz kimse HDP'yi yok sayma gafletine kapılmasın
GÜNDEM
HDP'li Sancar'dan 'ayrı aday' isteyen Akşener'e gözdağı: Şimdiden uyarıyoruz kimse HDP'yi yok sayma gafletine kapılmasın

HDP'li Bülbül: Akşener kasaba siyaseti yapıyor

Medyascope canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan HDP vekili Kemal Bülbül, "Böyle bir siyaset biçimi olabilir mi?" diyerek ittifak ortaklarını hedef aldı.

Bülbül, "Meral Akşener’i ne ilgilendirir HDP’nin aday çıkarıp çıkarmayacağı. HDP halkların iradesidir. Birisi Cumhur, diğeri Millet İttifakı. Biz de halkların ittifakıyız. Dolayısıyla birinci, ikinci tur hesabı yapmıyoruz. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Millet İttifakı başının çaresine baksın." dedi.

Akşener'in ucuz kasaba siyaseti yapmakla suçlayan HDP'li Bülbül, "Biz; eşitlik, özgürlük, adalet ve eşit yurttaşlık siyasetinden zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Hiçbir şeye mahkum değiliz. Yöneticilerimiz gerekli çalışmaları yapıyor." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Ortak adayın faydalı olduğuna inanıyorum ama HDP ayrı aday çıkarmalı
GÜNDEM
Meral Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Ortak adayın faydalı olduğuna inanıyorum ama HDP ayrı aday çıkarmalı

HDP'li Sancar'dan 'ayrı aday' isteyen Akşener'e gözdağı: Şimdiden uyarıyoruz kimse HDP'yi yok sayma gafletine kapılmasın
OYNAT 01:07
HDP'li Sancar'dan 'ayrı aday' isteyen Akşener'e gözdağı: Şimdiden uyarıyoruz kimse HDP'yi yok sayma gafletine kapılmasın
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ayrı aday çıkarmaları konusunda kendilerine öneri sunan ittifak ortakları İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e göndermede bulundu. Sancar, 'Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok saymak gibi bir gaflete kapılmasın.' dedi.

Meral Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Ortak adayın faydalı olduğuna inanıyorum ama HDP ayrı aday çıkarmalı
OYNAT 01:05
Meral Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Ortak adayın faydalı olduğuna inanıyorum ama HDP ayrı aday çıkarmalı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçime ortak bir adayla gidilmesinin faydalı olacağını vurgulayan Akşener, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, 'HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır' dedi.

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