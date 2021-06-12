Akşener'in ayrı aday çıkarmasını istediği HDP'de öfke dinmiyor: Böyle bir siyaset biçimi olabilir mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, seçime ortak bir adayla gidilmesinin faydalı olacağını ifade etmişti.
Akşener, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, "HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır" demişti.
Söz konusu açıklamaları değerlendiren HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Akşener'e aba altından sopa göstererek, "Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok saymak gibi bir gaflete kapılmasın." şeklinde konuşmuştu.
Akşener'in sözlerine, HDP kanadından bir tepki daha geldi.
HDP'li Bülbül: Akşener kasaba siyaseti yapıyor
Medyascope canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan HDP vekili Kemal Bülbül, "Böyle bir siyaset biçimi olabilir mi?" diyerek ittifak ortaklarını hedef aldı.
Bülbül, "Meral Akşener’i ne ilgilendirir HDP’nin aday çıkarıp çıkarmayacağı. HDP halkların iradesidir. Birisi Cumhur, diğeri Millet İttifakı. Biz de halkların ittifakıyız. Dolayısıyla birinci, ikinci tur hesabı yapmıyoruz. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Millet İttifakı başının çaresine baksın." dedi.
Akşener'in ucuz kasaba siyaseti yapmakla suçlayan HDP'li Bülbül, "Biz; eşitlik, özgürlük, adalet ve eşit yurttaşlık siyasetinden zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Hiçbir şeye mahkum değiliz. Yöneticilerimiz gerekli çalışmaları yapıyor." ifadelerini kullandı.