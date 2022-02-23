Gündem Akşenerin vurgun iftirasına PTTden yanıt Otomatik dolum talimatıyla masrafsız işlem yapılabilir
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Akşener'in 'vurgun' iftirasına PTT'den yanıt: Otomatik dolum talimatıyla masrafsız işlem yapılabilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün yaptığı açıklamada, PTT üzerinden HGS satışı yapan bir şirketten yetkilendirme ücreti alınmadığını öne sürdü. Akşener'in iddialarına ilişkin PTT'den yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız HGS etiketlerini PTT AŞ. şubelerinden temin edebildikleri gibi, bankalar tarafından da kendilerine ait HGS etiketleri müşterilerine verilmektedir. Dolayısıyla bankaların kendi müşterileri bankaların kendi dolum kanalları üzerinden dolum yapmaktadır." denildi. Açıklamada, HGS mobil uygulamasını üzerinden kredi kartına otomatik dolum talimatı veren müşterilerin masrafsız olarak işlem yapabildiği vurgulandı.

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Haber Merkezi AA
Meral Akşenerin vurgun iftirasına PTTden yanıt: Otomatik dolum talimatıyla masrafsız işlem yapılabilir​
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, PTT'nin internet sitesi üzerinden yapılan HGS satışlarında 'vurgun' yapıldığını öne sürdü. Akşener konuşmasında, "Bankalardan talep edilen yetkilendirme ücretleri bu şirketten alınmamış. PTT kendi sitesi üzerinden HGS satışı yaptığında tahsilat kendi kasasında kalacağına, bu yöntemle gelirlerin yüzde 60'ı PTT-EM şirketine bırakılmış." iddiasına bulundu. PTT, Akşener’in "HGS ürün satışı ve gelir paylaşımı" iddiaları üzerine yazılı açıklamada bulundu.

AKŞENER'İN İDDİALARINA PTT'DEN YALANLAMA: VATANDAŞLAR KENDİ DOLUM KANALLARINDAN DOLUM YAPMAKTADIR

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile PTT arasında imzalanan protokol ile HGS kurulumu, işletimi ve bakımının gerçekleştirilmesinde PTT'nin görevlendirildiği anımsatıldı.

HGS projesi kapsamına dahil tüm sistemlerde bankacılık ve finansal işlemlerin yürütülmesi için gerekli altyapı şirket tarafından kurulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yerildi:

"HGS’nin yazılımı, kodları dahil, tasarımı, HGS marka ve patent tescili şirketimize aittir. Vatandaşlarımız HGS etiketlerini PTT AŞ. şubelerinden temin edebildikleri gibi, bankalar tarafından da kendilerine ait HGS etiketleri müşterilerine verilmektedir.Dolayısıyla bankaların kendi müşterileri bankaların kendi dolum kanalları üzerinden dolum yapmaktadır.

PTT’nin müşterileri ise tüm PTT şubelerinden, PTT web sitesinden, PTT’nin mobil uygulamasından dolum yapılabilmektedirler. HGS mobil uygulamamızdan kredi kartına otomatik dolum talimatı veren müşterilerimiz ise masrafsız olarak işlem yapabilmektedirler. Ayrıca e-devlet üzerinden de dolum yapılabilmektedir. Şirketimiz iştiraklerinden olan Pttavm.com da onlarca dolum kanalından sadece bir tanesidir."

Meral Akşener’den CHP’ye gönderme: İYİ Parti olmasaydı büyükşehirler ne olacaktı arada hatırlatmak lazım
OYNAT 00:46
Meral Akşener’den CHP’ye gönderme: İYİ Parti olmasaydı büyükşehirler ne olacaktı arada hatırlatmak lazım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında ittifak ortakları CHP'ye, büyükşehirler üzerinden göndermede bulundu.

Akşener konuşmasında, “İYİ Parti olmasaydı İstanbul ve Ankara ne olacaktı? Unutanlar açısından bazen hatırlatmakta fayda oluyor” ifadelerini kullandı. Akşener, muhalefet partisi liderlerinin bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısından rahatsız olarak ayrıldığını gizlememişti.
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