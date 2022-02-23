Akşener'in 'vurgun' iftirasına PTT'den yanıt: Otomatik dolum talimatıyla masrafsız işlem yapılabilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, PTT'nin internet sitesi üzerinden yapılan HGS satışlarında 'vurgun' yapıldığını öne sürdü. Akşener konuşmasında, "Bankalardan talep edilen yetkilendirme ücretleri bu şirketten alınmamış. PTT kendi sitesi üzerinden HGS satışı yaptığında tahsilat kendi kasasında kalacağına, bu yöntemle gelirlerin yüzde 60'ı PTT-EM şirketine bırakılmış." iddiasına bulundu. PTT, Akşener’in "HGS ürün satışı ve gelir paylaşımı" iddiaları üzerine yazılı açıklamada bulundu.

AKŞENER'İN İDDİALARINA PTT'DEN YALANLAMA: VATANDAŞLAR KENDİ DOLUM KANALLARINDAN DOLUM YAPMAKTADIR

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile PTT arasında imzalanan protokol ile HGS kurulumu, işletimi ve bakımının gerçekleştirilmesinde PTT'nin görevlendirildiği anımsatıldı.

HGS projesi kapsamına dahil tüm sistemlerde bankacılık ve finansal işlemlerin yürütülmesi için gerekli altyapı şirket tarafından kurulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yerildi:

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"HGS’nin yazılımı, kodları dahil, tasarımı, HGS marka ve patent tescili şirketimize aittir. Vatandaşlarımız HGS etiketlerini PTT AŞ. şubelerinden temin edebildikleri gibi, bankalar tarafından da kendilerine ait HGS etiketleri müşterilerine verilmektedir.Dolayısıyla bankaların kendi müşterileri bankaların kendi dolum kanalları üzerinden dolum yapmaktadır.

PTT’nin müşterileri ise tüm PTT şubelerinden, PTT web sitesinden, PTT’nin mobil uygulamasından dolum yapılabilmektedirler. HGS mobil uygulamamızdan kredi kartına otomatik dolum talimatı veren müşterilerimiz ise masrafsız olarak işlem yapabilmektedirler. Ayrıca e-devlet üzerinden de dolum yapılabilmektedir. Şirketimiz iştiraklerinden olan Pttavm.com da onlarca dolum kanalından sadece bir tanesidir."