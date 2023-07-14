|
Gündem

Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi: Teröristbaşı Öcalan için özgürlük istemişti

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi. Yanardağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarihi olarak ise 4 Ekim olarak belirlendi.

14:40 . 14/07/2023 Cuma
DHA
Yanardağ, 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Yanardağ, 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Gazeteci Yanardağ hakkındaki soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin incelemesini tamamlandı. İddianameyi kabul eden mahkeme, Merdan Yanardağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yanardağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarihi olarak ise 4 Ekim olarak belirlendi.

Resen soruşturma başlatılmıştı

Hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın 20 Haziran 2023'te katılmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalarının 25 Haziran'da çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine hakkında resen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Soruşturma kapsamında 27 Haziran'da tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ’ın örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamalarının bütün halinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte olduğu ifade edildi.

10 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede, ülkemizde halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında şüpheli Merdan Yanardağ’ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek olduğunu kaydedildi. Yanardağ’ın "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.


Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Merdan Yanardağ tepkisi: İhanetin serbestisi olmaz
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Merdan Yanardağ tepkisi: İhanetin serbestisi olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nın birinci gününde ilk ziyaretini Alparslan Türkeş'in mezarına gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bahçeli, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, ''Siyasi istikrar, merkezi yönetimde sağlanmış ise onun toplumsal dengesini kuracak yerel yönetiminde bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı ve görmelidir” dedi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri ve 'serbest bırakın' çağrısı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Tele 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’a ilişkin soruya ise Bahçeli, “Onlar bizim gündemimizde yoktur. İhanetin serbestliği olmaz” şeklinde cevap verdi.


#Merdan Yanardağ
#Abdullah Öcalan
#PKK
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
15 Temmuz Cumartesi eczaneler açık mı?