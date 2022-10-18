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POLİTİKA

Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na ABD tepkisi: Çevresinde haddinden fazla Amerikancı var

CHP yandaşı Tele1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz." sözleri üzerine sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına anlam veremediğini söyleyen Yanardağ, "Ben Kılıçdaroğlu'nun çevresinde haddinden fazla Amerikancı olduğunu ve yanlış davrandığını düşünüyorum." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merdan Yanardağdan Kılıçdaroğluna ABD tepkisi: Çevresinde haddinden fazla Amerikancı var
Merdan Yanardağ

CHP'nin fonladığı Tele1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz." sözlerini değerlendiren Yanardağ, Tele1 canlı yayınında yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının 'haddinden fazla Amerikancı olduğunu' söyledi.

Kılıçldaroğlu'nun yanlış yaptığını ifade eden Yanardağ, "En azından bu iktidar gibi davranabilir CHP. Biz Ukrayna-Rusya arasında bu savaşın barış içinde önce ateşkes ardından da siyasi bir biçimde çözülerek bir barışa kavuşturulmasını savunuyoruz, dersiniz ve çıkarsınız." diye konuştu.

"UKRAYNA'YI DESTEKLEME AÇIKLAMASI YAPTI BEN ANLAMADIM NİYE?"

Yanardağ konuşmasında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, Amerikan gezisinin dönüşünde, Ukrayna'yı destekleme açıklaması yaptı. Ben anlamadım niye? Ukrayna'daki NeoNazi'yi niye destekleyeceksiniz? Kendi halkına karşı, sivillere karşı soykırım niteliğinde katliamlar uygulamış bir ülkeyi niye destekleyeceksiniz? Zelenski iktidarını niye destekleyeceksiniz?

"ÇEVRESİNDE HADDİNDEN FAZLA AMERİKANCI VAR"

En azından bu iktidar gibi davranabilir CHP. Biz Ukrayna-Rusya arasında bu savaşın barış içinde önce ateşkes ardından da siyasi bir biçimde çözülerek bir barışa kavuşturulmasını savunuyoruz, dersiniz ve çıkarsınız. Ben Kılıçdaroğlu'nun çevresinde haddinden fazla Amerikancı olduğunu ve yanlış davrandığını düşünüyorum."

Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na ABD tepkisi: Çevresinde haddinden fazla Amerikancı var
OYNAT 01:01
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na ABD tepkisi: Çevresinde haddinden fazla Amerikancı var
CHP yandaşı Tele1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz.' sözleri üzerine sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına anlam veremediğini söyleyen Yanardağ, 'Ben Kılıçdaroğlu'nun çevresinde haddinden fazla Amerikancı olduğunu ve yanlış davrandığını düşünüyorum.' dedi.

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