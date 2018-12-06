Gündem Merdivenden düştüğü söylenen çocuk darptan ölmüş
3. SAYFA

2 yaşındaki çocuğu döverek öldürdüler

Merdivenden düştüğü söylenen çocuk darptan ölmüş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, merdivenden düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden çocukta, darp izlerine rastlanması üzerine gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

AA
Küçük bebeği merdivenden düştüğü iddiasıyla hastaneye getirilen şahıs.
Küçük bebeği merdivenden düştüğü iddiasıyla hastaneye getirilen şahıs.

İddiaya göre, F.S. (36) tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaşındaki M.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının, erkek çocuğunun merdivenden düştüğüne yönelik iddiasının aksine darp izlerine rastlayan sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi.

Cumhuriyet savcılığı talimatıyla yapılan otopside çocuğun vücudunda eski ve yeni darp izleri bulunması üzerine F.S. gözaltına alındı.

Çocuğun babası İzmir'de

F.S. emniyetteki ifadesinde, baba O.K'nın, İzmir'e çalışmak için giderken çocuğu kendilerine bıraktığını, M.K'nin, birlikte yaşadığı T.B. (41) tarafından dövüldüğünü ileri sürdü.

Bunun üzerine gözaltına alınan T.B'nin çeşitli suçlardan arama kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.B. tutuklandı. F.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.K'nin yanında kaldığı babası O.K'nin eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenildi.

/**/
Kiralık katil tehdit etti

Kiralık katil tehdit etti
Karadeniz Kandil'ebenzemez!

Karadeniz Kandil'ebenzemez!
Yemen'e sessiz kalma

Yemen'e sessiz kalma
AP’de PKK şovu!

AP’de PKK şovu!
ABD buradan izleyecek

ABD buradan izleyecek
Başörtüsü hazımsızlığı

Başörtüsü hazımsızlığı
Burada ev bedava

Burada ev bedava

Cüzi miktarda vergi vermeyi kabul etmeniz yeterli.
Askerlik süresi kısalıyor

Askerlik süresi kısalıyor

Ankara'daki kritik toplantıda yeni sistem görüşüldü.

19 gün sonra açıldı

19 gün sonra açıldı

Ankara istikameti yol bakım çalışması nedeniyle kapalıydı.

Projeye göz koydu

Projeye göz koydu

​TürkAkım projesinin Yunanistan'dan geçmesini istiyor.

Slimani avantajı getirdi

Slimani avantajı getirdi

​F.Bahçe kupada Cezayirli golcüsüyle kazandı.
Darbe yapıpMacron'u öldürecekler

Darbe yapıpMacron'u öldürecekler

​Fransa basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Utancın birinci yılı

Utancın birinci yılı

Trump, skandal Kudüs kararını 1 yıl önce verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.