Meriç’ten eyleme gelen 4 DHKP/C'li öldürüldü

Güvenlik kaynakları, yabancı kimlik taşıyan teröristlerden 3’ünün DHKP/C üyesi, birinin ise rehber olabileceği bilgisini verdi. Kimlik tespiti yapılan rehberin, terör örgütü soruşturmasından sabıkalı olduğu öğrenildi. Bomba imha uzmanları, Meriç’in diğer yakasında bulunan patlayıcıları da etkisiz hale getirdi. 1’i kadın 4 teröristin cesedi, otopsi için Adli Tıp’a götürüldü.