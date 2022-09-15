Mersin Büyükşehir Belediyesi' çalışanlarına PKK operasyonu! 2019'dan sonra göreve başlamışlar

Vatandaşın metrobüs çilesi bitmiyor: Yolcular dumanların yükseldiği araçtan kendini dışarıya attı

İstanbul'da bitmek bilmeyen metrobüs arızalarına bu sabah bir yenisi daha eklendi. Sabahın erken saatlerinde Güzelyurt durağında ilerleyen bir metrobüsten bir anda dumanlar yükseldi. Metrobüsün bozulması üzerine yolcuların bir kısmı kendini dışarıya attı. Aracın arıza yaptığını fark etmeyen diğer yolcular ise metrobüs şoförü tarafından uyarıldı. Şoförün 'Herkes aşağı insin. Arkadan duman geliyor' dediği anlar kameraya yansıdı.