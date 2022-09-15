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MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi' çalışanlarına PKK operasyonu! 2019'dan sonra göreve başlamışlar

Mersin'de , terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi çalışanı 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 2019 yerel seçimlerinin ardından belediyede çalışmaya başladıkları belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına PKK operasyonu! 2019dan sonra göreve başlamışlar
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,, 2019 yerel seçimlerinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başlayan 10 şüpheliyi PKK/KCK terör örgütünü övmek, sahiplenmek ve yüceltmekle suçlamasıyla gözaltına aldı.

Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapan polis ekiplerince, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi. Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle 10 adrese operasyon düzenlendi.

Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda şüphelilerden biri yakalandı. Adresteki arama sırasında evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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