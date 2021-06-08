Gündem Mersinde çalılık yangını mahalleliyi sokağa döktü Alevler evleri teğet geçti
MERSİN

Mersin'de çalılık yangını mahalleliyi sokağa döktü: Alevler evleri teğet geçti

Mersin’in Silifke ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Haber Merkezi İHA
Mersin haber: Çalılık yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti
Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Silifke'nin Mukaddem Mahallesi’nde çalılık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve 1 yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Silifke Emniyet Müdürü Gökhan Mert olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Mahalle halkını sokağa döken yangında soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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