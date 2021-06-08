Mersin'de çalılık yangını mahalleliyi sokağa döktü: Alevler evleri teğet geçti

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Masa tenisinde Pamukkale Belediyesi şampiyon oldu

Pamukkale Belediyesi, masa tenisinde de adını duyurmaya devam ediyor. Sedat Hız, Hüseyin Batmaz ve Muzaffer Emir Ülgü’den oluşan takım, 28 takımın katılımı ile gerçekleşen “Denizli Kuruluşlar Arası Masa Tenisi İl Turnuvasında rakiplerini geride bırakarak final grubuna kalmıştı.