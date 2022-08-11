Ağabeyini kaybettiği kazada bu kez tutuklama çıktı: 'Huzurla uyudum' dedi

Kaza, 10 Temmuz'da Çopurlu mevkisinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan Ahmet Hakan T.'nin kullandığı hafif ticari araç ile Halil Ata yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada Halil Ata ile arkasında oturan arkadaşı Kemal Yılmaz yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz ile Ata, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ahmet Hakan T. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İki ailenin itirazı ile yeniden gözaltına alınan Ahmet Hakan T., yine serbest kaldı. İkinci itiraz sonrası Ahmet Hakan T. hakkında bu kez yakalama kararı çıkarıldı. 3'üncü kez gözaltına alınan Ahmet Hakan T., çıkarıldığı hakimlikçe 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

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Kemal Yılmaz'ın kardeşi Fatma Yılmaz, tutuklama kararı sonrası, "İçim bir nebze de olsa rahatladı. O kişi içeride ne kadar çok yatarsa ben de ailem de o kadar huzurlu uyuyacağız. Yakalandığı gün huzurla uyudum. Adalet varmış, bunu da öğrenmiş oldum. Keşke ilk başta tutuklansaydı. İyi ki davamın arkasında olmuşum" diye konuştu.

Kemal Yılmaz'ın annesi Yasemin Yılmaz da sürücünün tutuklanması ile acılarının biraz dindiğini söyledi.

Her gün oğlunun tişörtünü giydiğini belirten Yılmaz, "Oğlum 25 gündür toprak altında, nefessiz yatıyor. O da dört duvar arasında nefessiz kalsın. Yavrumun resmiyle yatıp kalkıyorum. Kokusunu unutmamak için oğlumun tişörtünü giyiyorum. Adalete güvenim sonsuz" dedi.