Gündem Ağabeyini kaybettiği kazada bu kez tutuklama çıktı Huzurla uyudum dedi
MERSİN

Ağabeyini kaybettiği kazada bu kez tutuklama çıktı: 'Huzurla uyudum' dedi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki 34 yaşındaki Halil Ata ile 30 yaşındaki Kemal Yılmaz'ın ölümü ile ilgili 2 kez gözaltına alınıp, serbest bırakılan 20 yaşındaki sürücü Ahmet Hakan T,'nin bu kez tutuklanması, acılı aileleri sevindirdi. Kemal Yılmaz'ın kardeşi Fatma Yılmaz, "İçim bir nebze de olsa rahatladı. O kişi içeride ne kadar çok yatarsa ben de ailem de o kadar huzurlu uyuyacağız. Yakalandığı gün huzurla uyudum" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Mersin haberleri: Ağabeyini kaybettiği kazada bu kez tutuklama çıktı: Huzurla uyudum dedi
Kemal Yılmaz'ın kardeşi Fatma Yılmaz, tutuklama kararı sonrası açıklamada bulundu.

Kaza, 10 Temmuz'da Çopurlu mevkisinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan Ahmet Hakan T.'nin kullandığı hafif ticari araç ile Halil Ata yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada Halil Ata ile arkasında oturan arkadaşı Kemal Yılmaz yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz ile Ata, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ahmet Hakan T. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İki ailenin itirazı ile yeniden gözaltına alınan Ahmet Hakan T., yine serbest kaldı. İkinci itiraz sonrası Ahmet Hakan T. hakkında bu kez yakalama kararı çıkarıldı. 3'üncü kez gözaltına alınan Ahmet Hakan T., çıkarıldığı hakimlikçe 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

Kemal Yılmaz'ın kardeşi Fatma Yılmaz, tutuklama kararı sonrası, "İçim bir nebze de olsa rahatladı. O kişi içeride ne kadar çok yatarsa ben de ailem de o kadar huzurlu uyuyacağız. Yakalandığı gün huzurla uyudum. Adalet varmış, bunu da öğrenmiş oldum. Keşke ilk başta tutuklansaydı. İyi ki davamın arkasında olmuşum" diye konuştu.

Kemal Yılmaz'ın annesi Yasemin Yılmaz da sürücünün tutuklanması ile acılarının biraz dindiğini söyledi.

Her gün oğlunun tişörtünü giydiğini belirten Yılmaz, "Oğlum 25 gündür toprak altında, nefessiz yatıyor. O da dört duvar arasında nefessiz kalsın. Yavrumun resmiyle yatıp kalkıyorum. Kokusunu unutmamak için oğlumun tişörtünü giyiyorum. Adalete güvenim sonsuz" dedi.

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