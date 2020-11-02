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Gündem Brezilyada yaşıyor, Mersinde görüldü Tilki yavrusu sanıldı
MERSİN

Mersin haberleri: Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü

Brezilya'da yaşıyor, Mersin'de görüldü: Tilki yavrusu sanıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde görülen kıllı bacaklı vampir yarasa, tedirginlik yarattı. Genellikle Brezilya'da yaşayan ve kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa koruma altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Kıllı bacaklı vampir yarasa
Kıllı bacaklı vampir yarasa

Tarsus'un Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, evinin bahçesinde beslediği 4 tavuğun son bir haftada ölmesi üzerine araştırma yaptı. Ancak gündüz yaptığı araştırmada bir sonuç alamadı.

DHA

Gece yarısı tekrar bahçesini kontrol eden Söyleme, ilk anda tilki yavrusu sandığı hayvanla karşılaştı. Hayvanı yakalayan Söyleme, Milli Parklar Bölge Müdürlüğünü aradı.

DHA

Bu sabah gelen ekipler, yakalanan hayvanın genellikle Brezilya'da yaşayan sadece kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa olduğunu belirledi.

Kıllı bacaklı vampir yarasa, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi.
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