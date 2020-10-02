Mersin haberleri: Türkiye’de en çok proje uygulamayan kurum olarak ilk sırada: Mersin Üniversitesi
Türkiye’de en çok proje uygulamayan kurum olarak ilk sırada: Mersin Üniversitesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı Kalkınma Ajansları verilerine göre, 2020 yılı itibarıyla Türkiye’de en çok proje uygulayan kurumlar arasında ilk sırada Mersin Üniversitesi yer alıyor. Üniversite olarak elde ettikleri başarıyı değerlendiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Farklı alanlarda uluslararası proje uygulamalarında bulunan Mersin Üniversitesi, aynı zamanda ildeki birçok kurum ile de iş birliği yaparak proje üretme ve paydaşlık görevlerini de başarı ile yürütmekte" dedi.
2020 yılı itibarıyla Türkiye’de en çok proje uygulayan kurumlar arasında ilk sırada yer alan Mersin Üniversitesi, Ar-Ge, sosyal destek, girişimcilik, turizm gibi farklı alanlarda proje hazırlayıp uygulayarak bu konuda lider kurum oldu. Ayrıca üniversite kenti için destek aldığı toplam proje hibe miktarı ile de ilk sıralarda yer aldı.
Tüm Mersin’in başarısı
Üniversite olarak elde ettikleri başarıyı değerlendiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Üniversitesi'nin kentin çok önemli bir değeri olduğunu, ürettiği projelerle de Mersin’e değer katmaya devam ettiğini belirtti.
Rektör Çamsarı, “Mersin Üniversitesi, ulusal desteklerin yanı sıra Avrupa Birliği programlarında da önemli projeleri hayata geçirerek Mersin ilinin gelişimine her yönden destek sunmaya devam etmektedir. Farklı alanlarda uluslararası proje uygulamalarında bulunan Mersin Üniversitesi, aynı zamanda ildeki birçok kurum ile de iş birliği yaparak proje üretme ve paydaşlık görevlerini de başarı ile yürütmektedir. Dolayısıyla elde edilen başarı sadece bizim değil, tüm Mersin’in başarısıdır. Biz bu anlayışla çalışmaya, üretmeye, kentimize ve ülkemize değer katmaya gayret edeceğiz” dedi.