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Gündem Türkiyede en çok proje uygulayan kurum olarak ilk sırada Mersin Üniversitesi
EĞİTİM

Mersin haberleri: Türkiye’de en çok proje uygulayan kurum olarak ilk sırada: Mersin Üniversitesi

Türkiye’de en çok proje uygulayan kurum olarak ilk sırada: Mersin Üniversitesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı Kalkınma Ajansları verilerine göre, 2020 yılı itibarıyla Türkiye’de en çok proje uygulayan kurumlar arasında ilk sırada Mersin Üniversitesi yer alıyor. Üniversite olarak elde ettikleri başarıyı değerlendiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Farklı alanlarda uluslararası proje uygulamalarında bulunan Mersin Üniversitesi, aynı zamanda ildeki birçok kurum ile de iş birliği yaparak proje üretme ve paydaşlık görevlerini de başarı ile yürütmekte" dedi.

Haber Merkezi İHA
Mersin Üniversitesi
Mersin Üniversitesi

2020 yılı itibarıyla Türkiye’de en çok proje uygulayan kurumlar arasında ilk sırada yer alan Mersin Üniversitesi, Ar-Ge, sosyal destek, girişimcilik, turizm gibi farklı alanlarda proje hazırlayıp uygulayarak bu konuda lider kurum oldu. Ayrıca üniversite kenti için destek aldığı toplam proje hibe miktarı ile de ilk sıralarda yer aldı.

Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı'dan koronavirüs açıklaması
HAYAT
Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı'dan koronavirüs açıklaması

Tüm Mersin’in başarısı

Üniversite olarak elde ettikleri başarıyı değerlendiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Üniversitesi'nin kentin çok önemli bir değeri olduğunu, ürettiği projelerle de Mersin’e değer katmaya devam ettiğini belirtti.

Mersin Üniversitesi'nden koronavirüs açıklaması: Sonuçlar negatif çıktı
GÜNDEM
Mersin Üniversitesi'nden koronavirüs açıklaması: Sonuçlar negatif çıktı

Rektör Çamsarı, “Mersin Üniversitesi, ulusal desteklerin yanı sıra Avrupa Birliği programlarında da önemli projeleri hayata geçirerek Mersin ilinin gelişimine her yönden destek sunmaya devam etmektedir. Farklı alanlarda uluslararası proje uygulamalarında bulunan Mersin Üniversitesi, aynı zamanda ildeki birçok kurum ile de iş birliği yaparak proje üretme ve paydaşlık görevlerini de başarı ile yürütmektedir. Dolayısıyla elde edilen başarı sadece bizim değil, tüm Mersin’in başarısıdır. Biz bu anlayışla çalışmaya, üretmeye, kentimize ve ülkemize değer katmaya gayret edeceğiz” dedi.

Bu laboratuvarda koronavirüs testi sonuçlarının kesinlik oranı yüzde 100
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13 Nisan 2020 tarihinden bu yana hizmet veren COVID-19 Moleküler Laboratuvarı, hastalığın tanı, tedavi ve filyasyonunda doğru ve hızlı tanıya destek verebilmek için Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde üniversitenin imkânları kullanılarak hayata geçirildi.
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Kurulduğu günden bu yana laboratuvar Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen ve COVID-19 yetkilendirilmiş laboratuvarlarının katıldığı ISOIEC 17043: 2010 standartlarında hizmet veren bağımsız kuruluş MOTAKK Dış Kalite Kontrol Programı'na dahil oldu.
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aboratuvarda, bu kapsamda MOTAKK tarafından gönderilen dış kalite kontrol örnekleri çalışıldı. MOTAKK, Türkiye genelinde yetkilendirilmiş 132 laboratuvarı değerlendirdiği raporunda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Covid-19 Moleküler Laboratuvarı'nın, yüzde 100 başarı gösteren iki laboratuvardan biri olduğunu açıkladı.
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'14 BİN ÖRNEK ÇALIŞTIK' <br> <br> Günde yaklaşık 500 test yapan Covid-19 Laboratuvar sorumlusu ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gönül Aslan, değerlendirmenin ardından negatiflere negatif, pozitiflere pozitif diyen 2 laboratuvardan biri olduklarını belirterek, Üniversitemiz adına, ülkemiz adına böyle bir sonuç elde etmek çok mutlu etti bizi. Umarım çalışmalarımız bundan sonra da kesin sonuçlarla devam eder...
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Başladığımız günden beri yaklaşık 14 bin örnek çalıştık. Son aylarda test sayımız arttı. Önceleri test kapasitemiz çok düşüktü ama haziran ayının sonundan itibaren örnek sayılarımız artınca test kapasitemizi artırdık...
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Bu yapılan dış kalite kontrol çalışmalarına bakarsak Mersin Üniversitesi covid laboratuvarı, yüzde 100 sonuç veren iki laboratuvardan biri olarak tayin edilmiş. Tüm ekibime ve bize desteklerinden dolayı yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde herkes pandemiye karşı özveriyle çalıştı. Doğru sonuçlar vermeye çalışıyoruz dedi.
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'YÜZDE 100 ORANINDA DOĞRU CEVAPLANDIRDIK' <br> <br> Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Tezcan Ülger de laboratuvara gelen testlerin karışık olduğunu ifade ederek, Bize gelen testler arasında yüksek oranda virüs içeren örnekler de düşük oranda virüs içeren örnekler de vardı. Bize gönderdikleri örnekleri yüzde yüz oranında doğru cevaplandırdık...
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Bu durum içimizi rahatlatıyor. Yüksek virüs içeren örnekleri zaten pozitif olarak bulacaktık ama önemli olan düşük virüs yüklü olanları bulabilmekti. Bunu kaçırmadan bulabilmek Covid-19 laboratuvarı olarak çok önemliydi. Burada çalışma arkadaşlarımızın katkısı çok önemliydi diye konuştu.
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Bu laboratuvarda koronavirüs testi sonuçlarının kesinlik oranı yüzde 100
Title
Bu laboratuvarda koronavirüs testi sonuçlarının kesinlik oranı yüzde 100
Bu laboratuvarda koronavirüs testi sonuçlarının kesinlik oranı yüzde 100
Türkiye'de mart ayında başlayan koronavirüs pandemisi ile mücadelede etkin faaliyet gösteren Mersin Üniversitesi COVID-19 Laboratuvarı'nın başarısı, bağımsız dış kalite kontrol program sağlayıcısı MOTAKK tarafından da tescillendi. Laboratuvar, Türkiye genelinde 132 laboratuvarın değerlendirilmesi sonucunda, yüzde 100 başarı gösteren iki laboratuvar arasında yer aldı.


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti. Twitter'dan İngilizce mesaj paylaşan Erdoğan, "COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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