Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda PKK/YPG üyesi 2 şüpheli yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, 2 şüphelinin, terör örgütünün Suriye/Kamışlı bölgesinde bulunan sözde sağlık merkezinde bir dönem örgüt adına faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye geldikleri belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.