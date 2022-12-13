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ADANA MERSİN

Mersin merkezli iki ilde yasa dışı bahis operasyonu: Altı zanlı tutuklandı

Mersin merkezli iki ilde, yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Baskında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Mersin merkezli iki ilde yasa dışı bahis operasyonu: Altı zanlı tutuklandı
Mersin ve Adana'da internet üzerinden yasa dışı bahis operasyonu.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 9 Aralık'taki operasyonda yakalanan 11 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin ve Adana'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 11 şüpheli, 9 Aralık'ta çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Adreslerde, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 10 bin dolar, yaklaşık 63 bin lira, 28 tam altın, tabanca ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilmişti.

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