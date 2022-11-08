Mersin merkezli üç ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, aralarında aktif olarak görev yapan askeri personel ile eski askeri okul öğrencisi, emekli öğretmen, meslekten ihraç edilmiş polis ve uzman çavuşun da olduğu 15 şüphelinin, FETÖ’nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler, bu sabah şafak operasyonu düzenledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Hakkari ve Kars’ta 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen şahısları gözaltına aldı.

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Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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