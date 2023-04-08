Mersin Uluslararası Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarının yedili koalisyona destek mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal, yedili masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaptı. Kartal, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi tarihsel anlamda istediğimiz gelişmeyi oluşturmak, yeni bir milad için önemli bir fırsattır" dedi.