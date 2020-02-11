Gündem Mersin Üniversitesinden koronavirüs açıklaması Sonuçlar negatif çıktı
MERSİN

Mersin Üniversitesi'nden koronavirüs açıklaması: Sonuçlar negatif çıktı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan 22 yaşındaki gencin yapılan laboratuvar analizleri negatif çıktı. Yetkililer, hastanın virüs taşımadığının kesinlik kazandığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs şüphesiyle tecavi altına alınan gence 'viral enfeksiyon' tanısı konuldu.
Koronavirüs şüphesiyle tecavi altına alınan gence 'viral enfeksiyon' tanısı konuldu.

Çin'de öğrenim gören 22 yaşındaki E.K, dün boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurmuş, hastane yönetimi 30 Ocak tarihinde Çin'den döndüğü öğrenilen öğrenciyi tedbir amaçlı gözlem altına almıştı.

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Özel bir odada müşahede altına alınan öğrenci için 'viral enfeksiyon' tanısı konulurken, alınan numuneler tetkik için Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarına gönderildi.

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Haberler gerçeği yansıtmyor

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören bir hastanın koronavirüs taşıdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın tedbir amaçlı özel odaya alındığı ve yapılan tetkiklerinde hastanın koronavirüsü taşımadığı kaydedildi.

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Sağlık durumu iyi

Açıklamada, şunlara yer verildi: "Yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran bir hastamız, tedbir amacıyla özel odaya alınmış, tetkik sonuçları Ankara'ya gönderilmiştir. Genel durumu iyi olan hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmış ve koronavirüs taşımadığı kesinlik kazanmıştır."

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