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Son dakika... Mersin Valiliği'nden tatil açıklaması... Mersin'de yarın (5 Ocak) okullar tatil mi?

Mersin Valiliği'nden tatil açıklaması

Mersin ve çevrelerinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışın ardından Mersin Valiliği, okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama yaptı. Peki Mersin'de yarın okullar tatil mi?

Haber MerkeziYeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Mersin merkez, Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gece saatlerinden itibaren Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış uyarısı anımsatıldı.

Sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için merkez ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 05 Ocak Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 05 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Kaş, Demre, Finike ve Kumluca çevrelerinde akşam saatlerinde başlayacak kuvvetli sağanağın, yarın sabah saatlerinde Antalya merkezinde ve Kemer çevrelerinde etkili olacağı belirtildi.

Mersin'de de gece saatlerinden sonra başlayacak sağanağın yarın öğle saatlerine kadar batı ilçelerinde (Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut) kuvvetli, Mersin merkez ve doğu ilçelerinde (Silifke, Erdemli, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla) çok kuvvetli görüleceği kaydedildi.

Tarsus'ta tarlaları su bastı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gün boyu süren yağışlar nedeniyle bazı tarım alanlarını su bastı. Yağışlar nedeniyle çadırları zarar gören yaklaşık 80 tarım işçisi tahliye edildi.

İlçede sabahtan bu yana devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle Bahşiş ve Kulak mahallelerindeki bazı tarım arazilerini su bastı, bölgedeki çoğunluğu Suriyeli işçilere ait çadırlar da zarar gördü.

Yağışların devam etmesi nedeniyle çadırları zarar gören 80 işçi itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

MERSİN'DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Dolu ve kuvvetli yağış etkili oldu

Mersin'de, gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı şiddetini artırdı. Bazı ilçelerde yağış, dolu şeklinde görüldü. Etkili sağanak yağış, sabah saatlerinde okula giden öğrencilere de zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

Yolda kalan bazı araçlar, sürücülerinin ve vatandaşların çabası sonucu bulundukları yerden kaldırıldı. Bu arada, Mersin ve çevresindeki sağanağın gün boyu sürmesinin beklendiği öğrenildi. Öte yandan Meteoroloji Mersin İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde metrekareye 38,3 kilogram yağış düştü.

İlçelerde de etkili olan sağanakta metrekareye Tarsus'ta 90,4, Anamur'da 57,4, Aydıncık'ta 43,7, Erdemli'de 41,1, Çamlıyayla'da 36,3 ve Silifke'de 35,2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi de mevcut müdahale ekipleri ve iş makineleriyle olası baskınların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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