Mersin'de 145 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi: Piyasa değeri 11 milyon TL

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ABD’de öfke dinmiyor: Genelkurmay Başkanı sokağa indi

Donald Trump, protesto ve ayaklanmaların artmasına yanıt vermek için protestocularla mücadele eden yerel yönetimlere konuşlandırılması için askeri bir ‘komuta merkezi’ oluşturulması emrini vermişti. Bunun üzerine Beyaz Saray basın sekreteri Kayleigh McEnany'ın yanı sıra Savunma Bakanı Mark Esper, Adalet Bakanı William Barr ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley Washington sokaklarındaki polis hatlarını ziyaret etti.