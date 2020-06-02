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Gündem Mersinde 145 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi Piyasa değeri 11 milyon TL
MERSİN

Mersin'de 11 milyon TL değerinde 145 kilo balina kusmuğu ele geçirildi - Mersin haber

Mersin'de 145 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi: Piyasa değeri 11 milyon TL

Mersin'de piyasa değeri 11 milyon TL olan 116 kilogram siyah, 29 kilogram beyaz olmak üzere toplam 145 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen 145 kilo ağırlığında balina kusmuğu
Ele geçirilen 145 kilo ağırlığında balina kusmuğu

Mersin Çilek Mahallesi'ndeki bir adreste parfüm yapımında kullanılan gümrük kaçağı balina kusmuğu maddesi bulunduğu ihbarı üzerine Toroslar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

DHA
Mersin'de piyasa değeri 11 milyon TL olan 116 kilogram siyah, 29 kilogram beyaz olmak üzere toplam 145 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada piyasa değeri 11 milyon TL olan 116 kilogram siyah, 29 kilogram beyaz olmak üzere toplamda 145 kilogram balina kusmuğu maddesi ile bu maddenin çözülmesinde kullanılan 200 ml ambergris sıvısı ele geçirdi.

DHA
Mersin'de piyasa değeri 11 milyon TL olan 116 kilogram siyah, 29 kilogram beyaz olmak üzere toplam 145 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ele geçirilen maddelerle ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de 11 milyon TL değerinde 145 kilo balina kusmuğu ele geçirildi
FOTOĞRAF 6
Title
Mersin'in Çilek Mahallesi'ndeki bir adreste parfüm yapımında kullanılan gümrük kaçağı balina kusmuğu maddesi bulunduğu ihbarı üzerine Toroslar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Title
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada piyasa değeri 11 milyon TL olan 116 kilogram siyah, 29 kilogram beyaz olmak üzere toplamda 145 kilogram balina kusmuğu maddesi ile bu maddenin çözülmesinde kullanılan 200 ml ambergris sıvısı ele geçirdi. 
Title
Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Title
Ele geçirilen maddelerle ilgili soruşturma sürüyor.
Title
Title
Mersin'de 11 milyon TL değerinde 145 kilo balina kusmuğu ele geçirildi
Mersin'de piyasa değeri 11 milyon TL olan 116 kilogram siyah, 29 kilogram beyaz olmak üzere toplam 145 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi.



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