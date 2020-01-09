Gündem Mersinde 15 bin arı kovanı sular altında kaldı Bölgede inceleme yapıldı
MERSİN

Mersin haberleri: Mersin’de 15 bin arı kovanı sular altında kaldı!

Mersin’de 15 bin arı kovanı sular altında kaldı: Bölgede inceleme yapıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 6-7 Ocak 2020 tarihlerinde meydana gelen yağışlardan dolayı zarar gören arıcıların hasarları tespit edilmeye başlandı. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bölgede inceleme yaptı.

Haber Merkezi İHA
Mantaş Mahallesi’nde arıcılar sular içinde arılarını kurtarmak için canla başla çalıştılar.
Mantaş Mahallesi’nde arıcılar sular içinde arılarını kurtarmak için canla başla çalıştılar.

Aşırı yağışlardan dolayı yaklaşık 15 bin arı kovanının sular altında kaldığı Mantaş Mahallesi’nde arıcılar sular içinde arılarını kurtarmak için canla başla çalıştılar.

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15 bin arı kovanı sular altında kaldı.

Arıcıların zararları tespit ediliyor

Bölgede inceleme yapan Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, hasar tespitlerini yapmaya başladıklarını belirtti. Otcu, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Berdan Çayı’nın taşması sonucu 10-15 bin arasında içinde arı olan kovanlar zarar görmüş. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce bunların tespitleri yapılıyor. Tespitlerin ışığında Bakanlığa bildiriliyor. İnşallah arıcılarımızın zararlarını giderilecektir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun.”

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Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bölgede inceleme yaptı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Mersin İl Başkanı Adem Kurt ise yaptığı açıklamada, arıların zararlarının giderilmesi için tüm kurumlarla birlikte çalışma yaptıklarını, sular içinde olan kovanlara bir şey yapamadıklarını, zararlarının karşılanmasını istedi.

Yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz şekilde etkiledi.

Bakanlığa taşıyacaklar

Arıcılara geçmiş olsun dileğini ileten Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de arıcıların zor gününde arıcıların burada güzel bir birliktelik gösterdiğini söyledi. Şahin, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Allah kimseye afet göstermesin. Özellikle doğayla iç içe olan, üretici kanadı arıcılar, doğayla mücadele ediyoruz. Doğanın azizliğini zaman zaman yaşıyoruz. Ben her şeyden önce Tarsus bölgesinde gezginci bütün arıcı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileğimizi iletiyorum. Tabi insan hiçbir zaman arzu etmez, mal canın yongasıdır, gereken neyse onu yapacağız. Yerel anlamda yapılıyor, biz de şu an tespitlerimizi yapıyoruz, Bakanlığa taşıyacağız. Şu an arkadaşlarımızın arıcılık faaliyetleri tamamen bitmiş durumdadır. Bu arıcılarımızı hep birlikte ayağa kaldırmak zorundayız.”
15 bin arı kovanı suyun içinde yüzdü.
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