Mersin'de 300 polisin katılımıyla DEAŞ'a yönelik "Pençe-2" operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 20 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 300 polisin katıldığı "Pençe-2" adı verilen şafak operasyonunda 19 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, şüpheli F.A. gözaltına alındı.
Adresteki aramalarda bulunan bazı dijital malzemelere el konuldu.
Ekiplerin, çeşitli adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon başlattı.
Özel Harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Özel harekat timleri söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp girdi.
Ardından içeri giren tim şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’A operasyon
Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’A operasyon
Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’A operasyon
Özel harekat timlerinden DEAŞ’a şafak operasyonu
Adana'da şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.