Mersin’de akıntıya kapılan erkek cesedi Alanya’da çıktı

Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde dün gece saatlerinde sahile gelerek denize giren bir vatandaş, kıyıya vurmuş erkek cesediyle karşılaştı. Vatandaşın bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, 50 yaşında olduğu tahmin edilen cesette inceme başlattı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.