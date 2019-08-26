Gündem Mersinde akıntıya kapılan erkek cesedi Alanyada çıktı
MERSİN

Mersin’de akıntıya kapılan erkek cesedi Alanya’da çıktı

Mersin'de akıntıya kapılan erkek cesedi Alanya'da çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cesedin, 5 gün önce Mersin’in Anamur ilçesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan kişiye ait olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde dün gece saatlerinde sahile gelerek denize giren bir vatandaş, kıyıya vurmuş erkek cesediyle karşılaştı. Vatandaşın bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, 50 yaşında olduğu tahmin edilen cesette inceme başlattı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

  • Kadından sonra erkek cesedi de Alanya’da bulundu
  • Yapılan tespitler sonucu cesedin, 23 Ağustos tarihinde Alanya Marina açıklarında cansız bedeni bulunan Fazilet Bal’la birlikte 20 Ağustos günü Mersin’in Anamur ilçesi Ören Mahallesi’ndeki plaja gelen ve denize girdikten sonra akıntıya kapılıp kaybolan Ayhan Şeker’e ait olduğu belirlendi.
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