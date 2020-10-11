Mersin'de boş arazide EYP infilak etti: 1 yaralı

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Wenger'den Mesut Özil açıklaması: Oynatılmaması israftır

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, insanların Mesut Özil gibi oyuncuları görmek için stada gittiğini belirterek, ona forma verilmemesini 'israf' olarak nitelendirdi.