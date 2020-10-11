Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Mersinde boş arazide EYP infilak etti 1 yaralı
MERSİN

Mersin'de boş arazide EYP infilak etti: 1 yaralı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir alışveriş merkezinin karşısında bulunan boş arazide, El Yapımı Patlayıcı (EYP) infilak etti. Etrafa saçılan parçalarla kaldırımda yürüyen Mahmut Demir elinden hafif yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Patlama paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Patlama paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arazide, EYP patladı. Etrafa saçılan parçalar nedeniyle kaldırımda yürüyen Mahmut Demir (18), elinden hafif yaralandı.

  • P

    atlama paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Demir, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, polis, araziyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı.

Patlama paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

  • Açıklamada, "Boş bir arsa içerisinde basit bir patlama meydana gelmiş, patlama sırasında kaldırım üzerinde yürüyen bir şahıs hafif bir şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili her yönüyle tahkikat devam etmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı olarak söylüyorum: Yalandır, provokasyondur
GÜNDEM
İçişleri Bakanı olarak söylüyorum: Yalandır, provokasyondur

Bakan Soylu: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
GÜNDEM
Bakan Soylu: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Abone Ol Google News
Toprak üzerinde uyudular

Toprak üzerinde uyudular

​Kahramanmaraş'ta 44 saatlik yangınla mücadele.
Yürek yakan ihmal

Yürek yakan ihmal

Bir yaşındaki Hazal'ın feci sonu: Koştum ama yetişemedim
Ermenistandan sivil katliamı

Ermenistan'dan sivil katliamı

TVNET, Azerbaycan Gence'deki son durumu yerinde gözlemledi.

Çamlıca'da<br>sona doğru

Çamlıca'da
sona doğru

28 devasa anten kaldırıldı, TRT'nin kulesi de kaldırılacak.
Uluslararası toplum artık dur demeli

Uluslararası toplum artık dur demeli

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'ın saldırısına sert tepki.

Türkiye dünyada istikrar<br>sağlayan bir güç

Türkiye dünyada istikrar
sağlayan bir güç

​Cumhurbaşkanı Aliyev yeni açıklamalarda bulundu.
Kızımın<br>hayallerini çaldılar

Kızımın
hayallerini çaldılar

​Ölümünde sır perdesi aralanamayan İknanur'un annesi konuştu.
Bizim aslanlar<br>yine yakaladı

Bizim aslanlar
yine yakaladı

Bakan Soylu: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı.

Mehmet Bakar<br>vefat etti

Mehmet Bakar
vefat etti

​Eski Sağlık Müdürü ve Müsteşar Bakar'ın cenaze namazı Fatih Camisinde kılınacak.
Dünyaya çağrı

Dünyaya çağrı

​MSB: Uluslararası kamuoyu sesini yükseltmelidir.
Elinin kınası<br>daha solmadı

Elinin kınası
daha solmadı

Davetiyesinde 'maske' uyarısı yapan damat, koronavirüsten öldü.
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçiliyor.
Dikey bahçe<br>yerine grafiti

Dikey bahçe
yerine grafiti

İBB'nin çiçek ve yeşillikleri sökmesine tepki gösterildi.
Ermenistan'dan<br>hain saldırı

Ermenistan'dan
hain saldırı

İnsani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine füzeyle saldırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.