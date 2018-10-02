Gündem Mersinde çeyrek ton esrar ele geçirildi
MERSİN

Mersin'de

Mersin'de çeyrek ton esrar ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tespit edilen apartman dairesine baskın düzenlendi. Dairede yapılan aramada, 250 kilo 650 gram esrar ve 1 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Operasyon sonucunda el koyulan uyuşturucular.
Operasyon sonucunda el koyulan uyuşturucular.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 250 kilo 650 gram esrar ve 1 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiğini tespit eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, uzun süren takip sonucunda merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

Boş olan dairedeki aramada, çok sayıda çuvalda 250 kilo 650 gram esrar ile 1 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Türk komandolarını gören teröristler: Aman Tanrım Türkler geliyor
GÜNDEM
Türk komandolarını gören teröristler: Aman Tanrım Türkler geliyor

İstanbul'daki iğrenç olayın cezası belli oldu
GÜNDEM
İstanbul'daki iğrenç olayın cezası belli oldu

Gazze 12 yaşındaki şehidine ağlıyor

Gazze 12 yaşındaki şehidine ağlıyor
Artık zamanı geldi

Artık zamanı geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Münbiç ve YPG açıklaması.
Brunson gergin

Brunson gergin

Brunson'un avukatı AYM'ye başvuru sürecini yenisafak.com'a anlattı.
Kilosu2 bin dolara füze

Kilosu2 bin dolara füze

​240 adet roketi 40 kilometreye 120 saniyede atıyoruz.
Erdoğan'ın uyarısıylaharekete geçtiler

Erdoğan'ın uyarısıylaharekete geçtiler

Marketlerdeki ürünleri tek tek kontrol ettiler.
Çok netyerel seçim mesajı

Çok netyerel seçim mesajı

Kimse şu benim adamımdır, benim akrabamdır, benim yakınımdır bunu aday yapalım diye gelmesin.
Yarından itibarenartık zorunlu

Yarından itibarenartık zorunlu

Alışveriş yaparken etiketlere dikkat edin.
Geleceğin otomobilleri sahnede

Geleceğin otomobilleri sahnede

​Yollara çıkmaya hazır konseptler Paris Auto Show'da.

Eylül bereketli geçti

Eylül bereketli geçti

Şehirde ve kırsalda terörist avının grafikli eylül bilançosu.
Euro 2024'tehakkımız yendi

Euro 2024'tehakkımız yendi

Bahçeli: Merkel denize düşmemiştir, yılana sarılmasına gerek yoktur.
İsviçre değil Trabzon

İsviçre değil Trabzon

​Instagramda köy fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutanlar görmeli.
İsrail'e yedirmedik

İsrail'e yedirmedik

Sıfır maliyetle mayın temizliği yapıyoruz.
Yıllar sonragelen icra

Yıllar sonragelen icra

​Kiranızı mülk sahibine değil, aracıya ödüyorsanız bu haberi okuyun.
Suudiler Yemen'i gördü

Suudiler Yemen'i gördü

Taş üstünde taş kalmayan Yemen'e 200 milyon dolar.
Russell diyor ki: Birleşin

Russell diyor ki: Birleşin

Ünlü aktörden Yeni Zelanda ve Avustralya'ya çağrı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.