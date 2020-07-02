Mersin haberleri: Tarsus'ta 18 yıl önce kaybolan çocukla ilgili yapılan kazıda kemik parçaları bulundu Mersin'de çocuk vakası: 18 yıl önce kaybolan çocukla ilgili yapılan kazıda kemik parçaları bulundu Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir çiftlik evindeki kazıda bulunan kemik parçaları incelenmek üzere Adana Adli Tip Kurumuna gönderildi. Çiftlik evi ve çevresinde jandarma ekiplerince önlem alındı.

Haber Merkezi 02 Temmuz 2020, 18:29 Son Güncelleme: 02 Temmuz 2020, 18:30 AA