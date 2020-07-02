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Gündem Mersinde çocuk vakası 18 yıl önce kaybolan çocukla ilgili yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
MERSİN

Mersin haberleri: Tarsus'ta 18 yıl önce kaybolan çocukla ilgili yapılan kazıda kemik parçaları bulundu

Mersin'de çocuk vakası: 18 yıl önce kaybolan çocukla ilgili yapılan kazıda kemik parçaları bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir çiftlik evindeki kazıda bulunan kemik parçaları incelenmek üzere Adana Adli Tip Kurumuna gönderildi. Çiftlik evi ve çevresinde jandarma ekiplerince önlem alındı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2002 yılında kaybolan 16 yaşındaki Döndü Karaçoban'ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine bir çiftlik evinde kazı yapıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, alışveriş için çıktığı evine bir daha dönmeyen Karaçoban'ın bulunması için Yeşiltepe Mahallesi'ndeki A.G'ye ait çiftlik evinde arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince iş makinesiyle yapılan kazıda 6 kemik parçası bulundu.

Kemikler, kriminal inceleme için Adana Adli Tip Kurumuna gönderildi.

Çiftlik evi ve çevresinde jandarma ekiplerince önlem alındı.

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