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Gündem Mersinde görünmez kaza Ayağı beton mazgala sıkışan kadını film izler gibi izlediler
MERSİN

Mersin’de görünmez kaza: Ayağı beton mazgala sıkışan kadını film izler gibi izlediler

Mersin’de yol kenarında yürüyen bir kadının ayağı beton mazgal blokları arasına girerek sıkıştı. Ekipler kurtarmak için ter dökerken, vatandaşlar da merakla izledi.

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Haber Merkezi İHA
Mersin’de görünmez kaza: Film izler gibi izlediler
Ayağı beton mazgala sıkışan kadını film izler gibi izlediler.

Olay, Mersin-Antalya D400 karayolu üzeri Erdemli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile ilçe merkezine doğru yürüyen Türkan Tekin’in ayağı yağmur suyu giderlerini sağlayan beton bloklardan oluşan mazgalların arasına girerek sıkıştı.

İTFAİYE KURTARDI

Ayağını sıkıştığı yerden çıkaramayan Tekin’in arkadaşları durumu 112 Acil Yardım Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Merkez, bölgeye itfaiye, karayolları, polis ve sağlık ekiplerini sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, harekete geçerek beton blokları önce makasla ayırmaya çalıştı, sonuç alamayınca çevresini kazma ile açtı. İtfaiye erleri tarafından tek tek çıkarılan beton bloklar sayesinde kadın sıkıştığı yerden kurtarıldı.

ÇEVREDİKLER MERAKLA İZLEDİ

Sağlık ekiplerinin ise çalışma sırasında kadınla yakından ilgilenerek yüzünü taş sıçramasına karşı koruması dikkat çekti. Çevrede toplanan kalabalık ise merakla olayı izledi.
Kurtarılan kadın sedye ile ambulansa alınarak ilçe devlet hastanesine sevk edildi.

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