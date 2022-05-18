Mersin’de helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu: 50 adrese baskın yapıldı

Mersin'de, uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik 50 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
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Mersin'de, uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik 50 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada belirlenen 50 adrese aralarında özel hareket ekiplerinin de olduğu 500 polisin katılımıyla, helikopter ve drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Tarsus ilçesinde 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar sırasında mahallelerde geniş güvenlik önlemi alındı.
Polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon
Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon
Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon
Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon
Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon
Mersin’de 500 polisle helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu
Mersin'de 500 polisin katılımı ile 50 adrese düzenlenen hava destekli operasyonda, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada belirlenen 50 adrese aralarında özel hareket ekiplerinin de olduğu 500 polisin katılımıyla, helikopter ve drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Tarsus ilçesinde 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar sırasında mahallelerde geniş güvenlik önlemi alındı.
Polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
GÜNDEM
Esenyurt’ta bir apartmanın 27’nci katında patlama meydana geldi: Vatandaşlar panikle kendini dışarı attı
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Olay, gece saatlerinde İzmit Ömerağa Mahallesi Selim Efendi Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.
Apartmandan sakinlerinden bir kişi polisi arayarak, binanın 3'üncü katında oturan komşusu D.Y.G. adlı kadının evinin kapısının açık olduğu ve dairede kan izleri bulunduğu yönünde ihbarda bulundu.
Harekete geçen polis ekipleri, adrese gelerek inceleme başlattı.
D.Y.G.'ye ait iki köpeğin de binada serbest şekilde dolaştığını tespit eden polis, köpekleri evin içerisinde güvenli bir yere aldıktan sonra inceleme başlattı.
Ev sahibi D.Y.G.'ye telefon ile ulaşan ekipler, genç kadının il dışında olduğunu öğrendi.
Evde inceleme yaparak delil toplayan polis ekipleri, kan izlerinden de numuneler aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı
İzmit'te bir kişinin üst kat komşusunun evinin kapısının açık olduğu ve kan izleri bulunduğu yönündeki ihbarı polisi harekete geçirdi. Telefonla ulaşılan D.Y.G. adlı kadın il dışında olduğu belirtirken, polis olay yerinde delil toplayarak kan izlerinden numuneler aldı.
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Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 16 TA 101 plakalı kamyon, fırına un indirmek için park etti.
Un indirildiği sırada freni boşalan kamyon, süratli bir şekilde önce bir iş yerinin tabelasına çarptı, daha sonra ise 1’i motosiklet olmak üzere 9 araca çarparak durabildi.
Çevredeki vatandaşlar ise film izler gibi olay yerinde olan biteni izledi.
Kazada şans eseri herhangi bir yaralanan olmadı.
Kaza anına ait yeni güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Bursa’da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa’da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa’da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa’da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa’da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa’da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa’da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa’da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Freni boşalan kamyon dokuz aracı biçti: Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa'da un indirmek için park eden ve daha sonra freni boşalan kamyon 9 aracı biçti. Kamyonun biçtiği araçlardan birinin sahibi ise aracını kurtarmak isterken az daha canından oluyordu. Kaza anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.