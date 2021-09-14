Gündem Kendi kapısına ırkçı sözler yazan provokatörün oyununu polis bozdu
MERSİN

Kendi kapısına ırkçı sözler yazan provokatörün oyununu polis bozdu

Mersin'de evinin kapısına ırkçı söylemler yazıldığı iddiasıyla polise başvuran zanlının, iltica talebinin kabul edilmesi düşüncesiyle olayı kendisinin gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlı, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Mersinde kendi kapısına ırkçı sözler yazan provokatörün oyununu polis bozdu
Provokatörün kapısına yazdığı yazılar

Geçtiğimiz hafta sonu merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi’nde bir sitede yaşayan E.A., kapıcı dairesindeki evinin kapısına ’Defol, Kürt, Alevi, ölüm’ şeklinde yazı yazılıp işaret konulduğu iddiasıyla polise başvurdu.

Sosyal medyada da yayınlanan olay büyük tepki çekerken, bazı basın yayın organlarında da haber oldu.

İLTİCA BAŞVURUSUNUN KABULÜ İÇİN KENDİSİ YAPMIŞ

Mersin Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştiren kişinin ikamet sahibi E.A. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki ifadesinde, kaçak olarak yurt dışına çıkmayı planladığını, bu şekilde iltica talebinin kabul olacağını düşündüğünü, bundan dolayı yazıyı kendisinin yazdığı akabinde ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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