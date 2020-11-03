Mersin'de korkunç olay: Boşanma aşamasındaki eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürdü

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gültekin Ç. adlı şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Gülser Ç.’nin kaldığı Yarbay Şemsettin Mahallesi’ndeki kayınvalidesi Nuran Altunay’ın evine gitti. Burada eşi ve eşinin ailesiyle tartışan Gültekin Ç., üzerinde taşıdığı tabancayla boşanma aşamasındaki karısı ile birlikte kayınvalidesi Nuran Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz’ı vurarak öldürdü.

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Ağır yaralandı

Zanlı, aynı silahı başına ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Duyulan silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede 3 kadının da olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, başından ağır yaralanan zanlı Gültekin Ç. ise Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Uzaklaştırma kararı varmış

Zanlı hakkında boşanma aşamasındaki eşinin, 22 Haziran tarihinde Aile İçi Şiddet Bürosuna müracaat etmesi üzerine 30 gün süreyle evden uzaklaştırma kararı alındığı, ancak çiftin kendi isteği ile mahkemeye dilekçe vermesi üzerine tedbirin 3 Temmuz tarihinde kaldırıldığı öğrenildi.