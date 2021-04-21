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Gündem Mersinde Nutuk dağıtımını engelleyen İl Milli Eğitim Müdürü Koca görevden alındı
MERSİN

Mersin'de Nutuk dağıtımını engelleyen İl Milli Eğitim Müdürü Koca görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda Atatürk'ün 'Nutuk' kitabını yasaklayan Mersin'in Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın görevden alındığını duyurdu.

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Mersinde Nutuk dağıtımını engelleyen İl Milli Eğitim Müdürü Koca görevden alındı
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Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Çamlıyayla ilçesindeki okullarda "Gençler İçin Nutuk" adlı kitabın dağıtımının uygun görülmediği iddiasını incelemek üzere iki müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı. Koca, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, "Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Gençler İçin Nutuk’ kitabının okullarda dağıtımıyla ilgili, medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak, Valiliğimizce konuyu incelemek ve soruşturmak üzere iki maarif müfettişi görevlendirilmiştir" demişti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal
Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakanlık, soruşturma kapsamında Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın yöneticilik görevinden alındığını duyurdu.


Şiddet ve olumsuz örnek teşkil ediyor

Mersin’de Çamlıyayla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Kütüphane Haftası nedeniyle ilçedeki tüm okullara Atatürk'ün Nutuk kitabı dağıtılmak istendi. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal, öğrencileri etkileyebilecek şiddet ve olumsuz örnek teşkil edecek öğeler içerdiği gerekçesiyle Nutuk'un dağıtımına izin vermedi.

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