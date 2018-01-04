Akşam üzeri etkili olan sağanak yağış gece boyunca devam etti. 4 Ocak Perşembe sabahı etkisini artıran sağanak nedeniyle sokaklarda yer yer su birikintisi meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gündeme okulların tatil olup olmadığı sorusu geldi. Mersin için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik açıklama geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Mersin ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada, Mersin'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar il merkezinde kuvvetli (21-50 kilometre/saat), ilin doğusu ile Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kilometre/saat) olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Mersin'de okullar tatil mi?

Mersin'i etkisi altına alan aşırı yağışların devam etmesi durumunda Mersin’de okullar tatil edilir mi? Okulların tatil edilmesine ilişkin yetkili makamlarca okulların tatil olacağına dair henüz bir duyuru yok. Mersin Valiliği resmi internet sitesinde yağışlar nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.