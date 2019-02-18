Gündem Mersinde pitbull besleyen kişiye para cezası
MERSİN

Mersin yerel haber: Tarsus'ta pitbull besleyen kişiye para cezası

Mersin'de pitbull besleyen kişiye para cezası

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki pitbull cinsi köpek beslediği tespit edilen kişiye 7 bin 802 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi AA IHA
Pitbull (Arşiv)
Pitbull (Arşiv)

Tarsus'ta sahiplenilmesi yasak olan iki pitbull cinsi köpek beslediği belirlenen kişiye 7 bin 802 lira para cezası kesildi.

Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Tarsus Belediyesi ekipleri, ilçede Şehitkerim Mahallesi'nde yaşayan T.S'nin tehlike arz ettiği değerlendirilen pitbull cinsi iki köpek beslediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada siyah ve beyaz pitbull cinsi iki köpeğe el koyarak, Tarsus Hayvan Parkı'na teslim etti.

Para cezası kesildi

Köpeklerin sahibi T.S'ye tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek suçlarından 7 bin 802 lira para cezası kesildi.

Bilecik'te pitbull saldırısı: Önce kediyi parçaladı sonra sahibine yöneldi
GÜNDEM
Bilecik'te pitbull saldırısı: Önce kediyi parçaladı sonra sahibine yöneldi

Başıboş pitbull belediye ekipleri tarafından yakalandı

Öte yandan Bursa'nın İnegöl ilçesinde de başıboş pitbull cinsi köpek belediye ekipleri tarafından yakalanıp bakım ve tedavi merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi’ne gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerindeki boş bir arsa üzerinde bulunan tahta baraka içerisine sahipsiz pitbull cinsi bir köpeğin terk edildiğini tespit etti.

Başıboş pitbull belediye ekipleri tarafından böyle yakalandı. n

Ekipler, ivedi bir şekilde Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerle temasa geçerek sahibi tespit edilemeyen köpeği yakaladı. Pitbullcinsi köpek Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürülürken, çevre sakinlerinin talebi üzerine köpeğin yaşadığı baraka da yıkıldı.

REKLAM

Aydın'da pitbull dehşeti
GÜNDEM
Aydın'da pitbull dehşeti

Pitbull sahiplerine mahkemeden kötü haber
GÜNDEM
Pitbull sahiplerine mahkemeden kötü haber

İki Pitbull yaşlı adamın kolunu koparıyordu!
OYNAT 00:49
İki Pitbull yaşlı adamın kolunu koparıyordu!
İzmir'de evinin yakınındaki bir manavdan alışveriş yapmak isteyen yaşlı adam, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Yaşlı adam saldırıyla birlikte kolundan ağır yaralanırken, dehşet anları ve saldırı sonrası görüntüler kameralara yansıdı.
YORUM YAP


/**/
Suriye'de 1 asker şehit

Suriye'de 1 asker şehit

​Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.
Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Uzmanlar akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi değerlendirdi.
Yine FETÖyine inkar

Yine FETÖyine inkar

​Darbe günü 'elinize sağlık' dedi mahkemede reddetti.
Bir binadaha mühürlendi

Bir binadaha mühürlendi

​Bahçelievler'deki sitenin çökme tehlikesi bulunuyor.
İngiltere'deayrılık paniği

İngiltere'deayrılık paniği

​Halk Brexit öncesi gıda ve ilaç stoklamaya başladı.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Devlet desteğiyle başladı, şimdi binler tavuğu var.
Maden ocağında göçük

Maden ocağında göçük

​İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, bir işçi daha enkaz altında.

Rögar kapağı değil sanat eseri

Rögar kapağı değil sanat eseri

​Bu sokaklardan geçenler yere daha dikkatli bakıyor.
Mahkeme salonu boşaltıldı

Mahkeme salonu boşaltıldı

​Reina saldırısı davasında 'kapalı celse' kararı.

​Trump, Komedyen Alec Baldwin'e karşı.
27 yıldır eğik

27 yıldır eğik

​Kartal'da görenleri şaşırtan bir bina daha.
İddialar gerçek dışı

İddialar gerçek dışı

​YÖK, Suriyeli öğrencilerle ilgili açıklama yayınladı.
İstanbul'un yeni metro hatları

İstanbul'un yeni metro hatları

İmar planları belediye meclisinde kabul edildi.
İstanbul'a kar uyarısı

İstanbul'a kar uyarısı

​Meteoroloji önümüzdeki günler için uyardı.
Ertuğrul görev başında

Ertuğrul görev başında

​Yerli bomba imha robotu çok sayıda saldırıyı önledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.