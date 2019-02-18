Mersin'de pitbull besleyen kişiye para cezası

Tarsus'ta sahiplenilmesi yasak olan iki pitbull cinsi köpek beslediği belirlenen kişiye 7 bin 802 lira para cezası kesildi.

Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Tarsus Belediyesi ekipleri, ilçede Şehitkerim Mahallesi'nde yaşayan T.S'nin tehlike arz ettiği değerlendirilen pitbull cinsi iki köpek beslediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada siyah ve beyaz pitbull cinsi iki köpeğe el koyarak, Tarsus Hayvan Parkı'na teslim etti.

Para cezası kesildi

Köpeklerin sahibi T.S'ye tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek suçlarından 7 bin 802 lira para cezası kesildi.

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Başıboş pitbull belediye ekipleri tarafından yakalandı

Öte yandan Bursa'nın İnegöl ilçesinde de başıboş pitbull cinsi köpek belediye ekipleri tarafından yakalanıp bakım ve tedavi merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi’ne gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerindeki boş bir arsa üzerinde bulunan tahta baraka içerisine sahipsiz pitbull cinsi bir köpeğin terk edildiğini tespit etti.

Başıboş pitbull belediye ekipleri tarafından böyle yakalandı. n

Ekipler, ivedi bir şekilde Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerle temasa geçerek sahibi tespit edilemeyen köpeği yakaladı. Pitbullcinsi köpek Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürülürken, çevre sakinlerinin talebi üzerine köpeğin yaşadığı baraka da yıkıldı.

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