Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

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Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu: Kılıçdaroğlu kendini kandırıyor

MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında adaylık sorunu yaşayan Millet İttifakı’na yüklendi: ‘Demir gibi sinirim var. Kasımda seçim olabilir’ diyen Kılıçdaroğlu, ya kendini kandırıyor, ya hayal aleminde paraşütsüz uçuş dersleri alıyor. Adaylığa çok istekli olan Kılıçdaroğlu’na partisinden ve ortaklarından yükselen itirazlar histeri nöbetleri yaşamasına da yol açmıştır.