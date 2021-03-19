Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı: Nevruz öncesi eylem yapacaklardı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Tarsus ve Silifke ilçelerinde nevruz öncesinde eylem ve etkinlik yapacakları değerlendirilen 14 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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