Gündem Mersinde PKK şüphelileri adliyeye sevk edildi
MERSİN

Mersin'de PKK şüphelileri adliyeye sevk edildi

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan beş şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Mersinde PKK şüphelileri adliyeye sevk edildi
PKK şüphelileri adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, bazı kişilerin, terör örgütü PKK'nın Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk saldırının yıl dönümü olan 15 Ağustos için eyleme hazırlandığı olduğunu belirledi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine 'Temizleme-2' adı verilen operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle beş adrese giren ekipler, C.A.T., A.Ç., D.G., F.S. ve A.T.'yi gözaltına aldı; yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal bulundu.
Şüphelilerin, 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundakladıkları, molotoflu ve taşlı saldırılar düzenledikleri saptandı. Bu suçlardan haklarında işlem yapılan beş şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

15 Ağustos’u kana bulayacaklardı: PKK’lı beş şüpheliye yönelik
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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün ilk eylemi olan 15 Ağustos’un yıl dönümünde eylem hazırlığında olan şahısları takibe aldı.
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Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıslar hakkında gözaltına kararı verildi.
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Bu sabah düğmeye basan ekipler, şafak vakti \"Temizleme 2\" operasyonu düzenledi.
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Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, adreslere koçbaşı kullanılarak girildi.
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Dronun da kullanıldığı operasyona yaklaşık 250 polis katıldı.
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Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
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Şahısların 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama; molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu suçlardan dolayı terör örgütü suçlarından işlem gördükleri belirlendi.
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Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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15 Ağustos’u kana bulayacaklardı PKK’ya yönelik 'Temizleme 2' operasyonu başlatıldı
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15 Ağustos’u kana bulayacaklardı: PKK’lı beş şüpheliye yönelik "Temizleme 2" operasyonu
Mersin'de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığı içinde olan PKK'lı 5 şüpheliye yönelik, "Temizleme 2" operasyonu başlatıldı. Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katılırken, eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

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