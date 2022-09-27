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MERSİN

Mersin'de polisevine silahlı saldırı: Bir polis şehit oldu

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda iki polis memuru yaralandı. İçişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla gözaltına alındığını ve polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneğinin kontrollü bir şekilde patlatıldığını bildirdi. Saldırıda yaralanan iki polis memurundan biri şehit oldu.

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Haber Merkezi AA
Mersinde polisevine silahlı saldırı: Bir polis şehit oldu
​Mersin'de polisevine silahlı saldırı.

Mezitli'de polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.

Polisevine yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
DHA
Polisevine yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

İKİ POLİS MEMURU YARALANDI

Saldırıda2 polis yaralandı.

Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mersin’de biri ağır, 2 polis memurunun yaralandığı polisevine yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

DHA

Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: YARALANAN BİR POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

Mersin'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polisevinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra polisevi ve çevresinde incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve başsağlığı diledi.

Saat 22.42 civarında, yaklaşık 1-1,5 yıl önce hizmete giren polisevine bir terör saldırısı yapıldığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

  • "İl Emniyet Müdürümüzle hemen temas ettik ve burada olayın nasıl cereyan ettiği konusunda ilk bilgileri almış olduk. 2 kadın terörist, çantalarıyla birlikte anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen orda polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken hemen bu bölgeye yakın 4 bekçi arkadaşımız bir araçla acil bir şekilde intikal ettikten sonra 2 teröristle birlikte onlar da çatışmaya gidiyorlar. 2 kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyorlar. Ardından çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. İki ayrı patlama sesi de kendi sırtlarına koymuş oldukları ve patlayıcı olan, yaralanınca kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor. Ötekisi de yaralanıyor ama diğer polis memurumuz kadar ağır bir yara değildi. Ağır yaralanan polis memuru arkadaşımızı hastaneye götürüyorlar ama maalesef kurtarılamıyor, şehit oluyor."

Soylu, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünün sorulması üzerine, "PKK arkadaşlar, anlattım aslında. Kırsalcı dediğime göre PKK. Mersin'in seçilmesinin nedeni de bizim şu anda tespitini yaptığımızı belirttiğimiz teröristin Mersin'i bilmesinden kaynaklanıyor." dedi.

DHA

İÇİŞLERİNDEN AÇIKLAMA: BOMBA DÜZENEĞİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği, çıkan çatışmada 2 polisin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."

Mersin'de polisevine bombalı saldırı
OYNAT 00:44
Mersin'de polisevine bombalı saldırı
Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine bombalı saldırı düzenlendi. Bölgede patlama sesinin ardından silah sesleri yükseldi. Polisevi yakınına bırakılan bomba düzeneği imha edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 polis memuru yaralandı.

BAKAN BOZDAĞ: SALDIRI BÜTÜN BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILIYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisevine saldırıda yaralanan polislere acil şifalar diledi.

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan saldırı bölgesinde incelemelerde bulundu
OYNAT 00:35
Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan saldırı bölgesinde incelemelerde bulundu
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


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