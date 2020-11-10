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Gündem Mersinde şoke eden görüntü Yasağa rağmen yolu trafiğe kapatıp, halay çektiler
MERSİN

Mersin'de şoke eden görüntü: Yasağa rağmen yolu trafiğe kapatıp, halay çektiler

Koronavirüs salgını etkilerini sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirleri hiçe sayması nedeniyle vaka sayıları her geçen gün artıyor. Mersin’de otomobilleriyle düğün konvoyu yapan, yolu trafiğe kapatıp, halay çekenler polisler tarafından tespit edildi. İki kişiye 'trafiği kapatmak suretiyle trafiği tehlikeye sokmaktan' ve 'maske takmamak ile sosyal mesafe kurallarına uymamaktan’ toplamda 2 bin 328 lira para cezası ile adli işlem yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Yolu trafiğe kapatıp halay çeken grup büyük tepki topladı.
Yolu trafiğe kapatıp halay çeken grup büyük tepki topladı.

Edinilen bilgiye göre olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Mersin’in merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı önünde yaşandı. Düğün konvoyundaki bir grup, seyir halinde iken birden otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı. Ardından araçlarından inen vatandaşlar, çalan müzik eşliğinde halaylar çekti. Yaklaşık bir dakika boyunca trafikte halay çeken grup büyük tepki görürken, trafikte uzun kuyruk oluşmasına neden oldular.

Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
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Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında saydığı Diyarbakır'daki bir düğünde, çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin kol kola halay çekti. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı o anlar, kameralara yansıdı.


Büyük tepki topladı

Sosyal medyada yayınlanan ve büyük tepki çeken görüntüler üzerine şahısları tespit etmek için çalışma başlatan Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi otomobilleriyle yakalayarak, Cumhuriyet Polis Merkezine getirdi. Burada ifadeleri alınan şahıslara ’trafiği kapatmak suretiyle trafiği tehlikeye sokmaktan’ ve ’maske takmamak ile sosyal mesafe kurallarına uymamaktan’ toplamda 2 bin 328 lira para cezası ile adli işlem uygulandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldılar.

Tarım işçileri sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti
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Tarım işçileri sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti
Bingöl'de, tarlada budama ve temizlik çalışması yapan tarım işçileri, verdikleri molada birer metrelik sopalarla sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti. Koranavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeyi koruyan tarım işçilerin halay çekme görüntüleri yoğun ilgi gördü.


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